Milorad Dodik: Ne želimo članstvo u NATO-u

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je u intrvjuu za ATV da je i posljednji razgovor sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem o formiranju vlasti bio prazan, kao i neki raniji njihovi razgovori.

“Ti razgovori nikuda ne vode. Bošnjaci su izabrali da nema formiranja vlasti na nivou BiH i naveli kao razlog neusvajanje Akcionog plana za članstvo u NATO /MAP/. Oni to forsiraju jer je Turska članica NATO-a. NATO je u proteklom ratu bio na strani Bošnjaka i to njih motiviše za tu priču”, naveo je Dodik.



Poručio je da stav RS o vojnoj neutralnosti neće biti promijenjen i da nema političkog predstavnika RS koji bi zarad formiranja vlasti na nivou BiH i učešća u njoj prekršio rezoluciju Narodne skupštine kojom je proglašena neutralnost.



“Ja to sigurno neću učiniti”, rekao je Dodik.



On je istakao da je nekada ranije u RS, s obzirom na međunarodni kontekst, postojao stav da se ide putem evroatlantskih integracija, ali da se situacija u međuvremenu promijenila, što je potpuno normalno.



“RS se odlučila za vojnu neutralnost i taj stav neće biti promijenjen”, rekao je Dodik.



On je ponovio da i stavovi Evropske komisije govore da pristupanje NATO-u nije uslov da BiH dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, iako se bošnjački političari trude da u vezi s tim prikažu strancima da “Dodik stalno nešto opstruiše”.



“Ima mnogo članica EU koje nisu u NATO-u. Takođe, niko iz NATO-a nije prisiljavao nekoga za članstvo u tom savezu. Oni jasno kažu da je to stvar naše volje”, objasnio je Dodik.



On je upitao zbog čega se nacionalni plan za članstvo u NATO-u, na čijem se usvajanju insistira u Sarajevu, zove tako ako ne podrazumijeva članstvo.



“To znači da ste već prihvatili članstvo. Mi tražimo da nam daju plan za saradnju kao što ima Srbija, a ne želimo da to bude članstvo u NATO-u. Ali, njima to nije dovoljno”, kaže Dodik.



Prema njegovim riječima, Hrvati žele članstvo u NATO-u, ali oni razumiju stvari i insistiraju na tome da prioriteti budu obrnuti i da prvo bude formirana vlast, a potom će svakako biti razgovarano i o NATO-u.



“Razumljivo je što Bošnjaci i Hrvati žele realizaciju Akcionog plana za članstvo u NATO /MAP/, ali i Srbi moraju biti shvaćeni kada ne žele članstvo u ovom savezu. NATO nije i ne smije biti tema evropskog puta BiH”, poručio je Dodik.



On je podsjetio i da je komesar EU za proširenje Johanes Han, kada je krajem marta došao u Sarajevo, rekao: “Nemojte mene ubjeđivati o NATO-u, jer moja zemlja /Austrija/ nije članica ovog saveza”.



“Nije, kao što nije ni šefa Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemarka /Švedska/. NATO nije evropska vrijednost”, rekao je Dodik.



On je istakao da je i predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan rekao da će doći u BiH kada bude formirana vlast.



“Svi razgovori koje vodimo, čak i sa predstavnicima NATO-a, idu za tim da se kaže da je članstvo u ovom savezu naša stvar. Niko ne prisiljava Srbiju da bude član, iako ima dobre odnose sa NATO-om i ne bježim od neke vrste saradnje sa ovim savezom”, rekao je Dodik.

Autor: Vijesti.ba