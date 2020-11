Milorad Dodik: Naša zastava je zastava Srbije

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da su priče o ruskom uticaju na Republiku Srpsku besmislene i naglasio da je Srpska od Rusije dobila samo pomoć, a nikad ultimatum, niti išta drugo.

Dodik je naveo da je jedna od velikih stvari u kojima je Rusija pomogla Republiku Srpsku privatizacija Rafinerije nafte u Brodu koja je bila devastirana.



– Tek kada su Rusi kupili i počeli da rekonstruišu generator vidjeli su da u njemu nedostaje platinasta glava vrijedna pet miliona dolara. Oni o tome nisu pričali. Јa prvi put o tome pričam sada, ali oni nisu odustali – rekao je Dodik i dodao da su oni zaposlili 2.000 radnika i “digli Brod”, a nakon toga nastavili da podižu benzinske pumpe, tako da Srpska sada ima najkvalitetnije gorivo.



Kao posebno važno Dodik je istakao upornost koju Rusija pokazuje o pitanju sprovođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma koji, kako je rekao, “Srpska slavi dok drugi jauču”.



On je rekao da se svakodnevne vode teške borbe da se Dejton održi i da jedan broj ljudi u Srpskoj to ne razumije, navodeći da su svih proteklih godina visoki predstavnici nastojali da smanje snagu Republike Srpske i ponovo grade “neku BiH”.



Dodik je naveo da u BiH ne prihvataju pruženu ruku Srbije i da su, kada im je rekao da je ta ruka pružena, odgovorili: “Da pružena, ali ne mislimo da je to dobro”.



Dodik je rekao da je godinama unazad postojalo nastojanje da se uruši srpski identitet na prostoru BiH i uopšte na prostoru bivše Јugoslavije, ali da se u tome nije uspjelo i da je značajan doprinos tome dao Njegova svetost patrijarh srpski Irinej i Srpska pravoslavna crkva.



Podsjetio je da Republika Srpska i Srbija sada obilježavaju šest značajnih datuma iz srpske istorije, te da su ove godine prvi put obilježili Dan srpske zastave – 15. septembar.



– Naša zastava je zastava Srbije. Naš grb je grb Srbije. Mi to sada u Republici Srpskoj, zbog odluke visokog predstavnika, nismo mogli da ističemo, ali u svakom slučaju kod nas se pored himne koju smo usvojili, bar tamo gdje ja prisustvujem, himna “Bože pravde” svira i pjeva kao naša najomiljenija pjesma – rekao je Dodik za Televiziju “Hepi”.



On je ponovio da se identitet srpskog naroda nije skršio i da su ljudi iz Crkve zaslužni što danas može da se izgradi jedan novi identitet.



– Kaže se da postoje “bosanski” Srbi, “hrvatski” Srbi. Taj pokušaj da se teritorijalno identifikuju Srbi jeste težnja da se ugasi njihov identitet. To datira iz Otomanskog carstva. Da se ne smije nikada dozvoliti Srbima da postanu najvažniji činilac na Balkanu – rekao je Dodik.



On je dodao da vjeruje se da svaki britanski ambasador koji dođe na ove prostore edukuje na toj doktrini.



– Mislim da je taj koncept da je dobra samo Srbija koja je slaba, a dobri Srbi su oni koji su podijeljeni, ali to nije tako. Srbi su ozbiljan narod i naše dvije države. Oni koji nam kažu da se okrenemo Sarajevu guraju neku priču koja je puna imaginacije, ali imaginacija za nas nije nepoznata stvar – rekao je Dodik.



Dodik je poručio da svijet nije uspio ni da satanizuje srpski narod, ma koliko to želio, jer se nije mogla izignorisati srpska stradalnička istorija.

Autor: Srna