Milorad Dodik: Mi nismo Bosanci, mi smo Srbi

Mi u Republici Srpskoj smo zagledani u Srbiju, i mi je volimo. Mi imamo svoju Republiku, ali naša država je i Srbija, rekao je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, na centralnoj manifestaciji u Beogradu posvećenoj obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

– Јedinstvo smo uvijek pokazivali u najtežim istorijskim trenucima, i to je dalo karakter našem narodu, koji se razlikuje od drugih podanika, i od one daleke 1389. do 1914. godine. Prolazili smo golgote, ali nismo dali slobodu, koja nam je u genima, jer Srbin ne može da živi bez slobode – naglasio je Dodik, javlja RTRS.

On je rekao ko je i odakle dolazi.

– Mi nismo Bosanci, mi smo Srbi. Srbi pravoslavci, govorimo srpski, pišemo ćirilicu, slavimo slavu, i ništa me ne veže sa rječju Bosanac. Zato nam kažite jednostavno: Srbi – poručio je Dodik.

Dodik je poručio svima da i dalje ne zna čime to Srbi izazivaju druge.

– Ne želimo druge da mijenjamo, ali svoje poštujemo. Neće biti više Oluja. A startegija Srbije kaže da mora da štiti Srbe, ma gdje oni bili. I oni koji dolaze iza nas da ne pomisle da pozivamo na puške, topove, nije tačno. Mi imamo teritoriju, narod, zakonodavnu vlast i mi težimo da jednog dana budemo ravnopravni sa ostatkom slobodnog svijeta kao svoji na svome – naveo je Dodik.

Autor: RTRS / Vijesti.ba