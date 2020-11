Milorad Dodik: Da li je Biden zaista pobijedio?

Epilog američkih predsjedničkih izbora gostujući u programu RTRS-a komentarisao je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Na pitanje šta znači za ovaj prostoru pobjeda Joea Bidena, Dodik je uputio kontra-pitanje “da li je zaista pobijedio”.

-Nisam čuo da je ijedan državni organ to saopćio, kad saopće njihove centralne vlasti da je završen izborni proces i da je pobjedio Biden ja ću mu čestitati, kazao je Dodik.

Odbio je komentarisati brojanje glasova koje duže traje, ali je ipak ustvrdio da mu to sve čudno djeluje.

-Nismo mi imali ništa posebno od Trumpa, niti ćemo imati i od Bidena. Ja sam se sretao s Bidenom kad je on 2009. došao da promoviše neka rješenja. Tad sam mu rekao da ima pogrešne informacije, a on nije mogao vjerovati da mu to neko kaže. Ja sam mu rekao, kazao je.

Dodik je najavio da ako Biden kao predsjednik bude dolazio s nekim rješenjima, da mu neće biti problem da mu ponovo kaže da to nije realno.

Autor: Vijesti.ba