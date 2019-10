Milorad Dodik: BiH će ubrzo doživjeti potpuni kolaps

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas Srni da je kontinuirano razvlašćivanje RS moralo rezultirati trenutnom situacijom u kojoj politički predstavnici bošnjačkog naroda poručuju Srbima da im ne dozvoljavaju …

… ostvarivanje ni osnovnih politiičkih prava kao što je pravo na političko predstavljanje.



“Politički Bošnjaci, mezimče međunarodnih predstavnika, izraslo je u političkog monstruma, koji više ne poštuje ni Ustav, ni zakone zemlje za koju se navodno zalažu. Obesmišljeni su izbori, jer vidimo da pobjednici ne mogu da preuzmu odgovornost koju su im dali građani Republike Srpske”, istakao je Dodik povodom godišnjice opštih izbora u BiH.



Dodik je naglasio da sve to govori da će neko vrlo skoro morati da objasni Bošnjacima da su oni samo trećina svega što je zajedničko u BiH i da je medeni mjesec međunarodnih predstavnika i bošanjačkih političara završen.



“U suprotnom, BiH će mnogo brže nego što to iko vjeruje ili misli doživjeti potpuni kolaps iz kojeg jedina očuvana može izaći Republika Srpska. Disciplinovanje Republike Srpske ne može proći i što to prije shvate svi veća je šansa da ne gledaju scenario koji je logičan”, kaže Dodik.

Autor: Vijesti.ba