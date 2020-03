Miličević: Ja nisam do danas shvatila da je to toliko ozbiljna situacija

Sastanak Federalnog štaba civilne zaštite u Sarajevu završen je kasno večeras. Doneseno je niz naredbi među kojima je i naredba kojom se u narednih 15 dana zabranjuje svaki vid javnog okupljanja, rad kafića, barova, restorana, uslužnih objekata, te rad kulturnih institucija, poput kinosala, pozoršta, muzeja, galerija i slično.



Zamjenica premijera FBiH, federalna ministrica finansija i komandantica Federalnog štaba civilne zaštite Jelka Miličević kzala je da naredbe nisu bile nimalo lake.

“Radili smo procjenu kako će se reflektirati prema stanovništvu, kako će utjecati na gospodarsku stabilnost. Ovakve mjere se donose u čitavom okruženju i zemljama EU. U ovim okolnostima nismo u stanju kontrolirati jer imamo ne tako dobra iskustva u Italiji. Uvjerili su nas iz Federalnog ministarstva zdravstva da smo možda zakasnili koji dan”, kazala je Miličević.

Zamolili su za razumijevanje javnosti i građane za ozbiljnost.

“Ja nisam do danas shvatila da je to toliko ozbiljna situacija. Više sam bila fokusirana na gospodarske aktivnosti i zaštitu gospodarstva. Danas sam spoznala da je u prvom planu zdravstvo, da je u drugom gospodarstvo. Do danas sam govorila da su oni u istoj ravni. Danas sam spoznala da je to zaštita građana, zdravlje ljudi i da je drugo pitanje pitanje radnih mjesta. Nadamo se da ovih 15 dana dovoljno, da je to vrijeme inkubacije, da ćemo ovakvim mjerama uspjeti kontrolirati situaciju”, naveola je ona.

Odgovarajući na pitanje reportera N1 Semira Mustafića o alarmantnom stanju u Mostaru nakon što je otkriveno da je pacijent koji je ležao u bolnici zaražen korona virusom, Milićević je rekla da na Štabu civile zaštite nisu imali te informacije.

“Vjerovatno nemaju zapovijed da informiraju dalje, danas smo tek stvorili tu obvezu da šalju informacije i obavijesti zaraženih i izoliranih. Sve što imamo informacija su nezvanične, poluinformacija. Rekla bih da je zavladala virus panika u Mostaru jer se svi bojimo toga da virus dođe u zdravstvene ustanove”, navela je ona.

