Milanović: Vakcine bih kupio i od čečenske mafije

Prije tačno godinu Zoran Milanović postao je predsjednik Republike Hrvatske. Večeras, na prvu godišnjicu svog mandata, govorio je u Dnevniku Nove TV.

– Nije mi dosadno, nikad mi nije bilo dosadno – rekao je na početku o prvoj godini mandata.

– Pamtit ćete godinu, nećete mene. Što je najbolje? Ne mogu ja govoriti što je najbolje – rekao je.

Između ostalog, govorio je o vakcinaciji, Plenkoviću, izboru predsjednika Vrhovnog suda…

U BiH niko više ne nosi maske

– Svi smo izigrani. Bit će cjepiva. U idealnom trenutku, kad bude više cjepiva od onih koji se žele cijepiti, onda je to gotovo. U BiH niko više ne nosi maske, niko ne priča o koroni – kazao je.

Za rusku vakcinu je izjavio da bi ga “kupio i od čečenske mafije”.

– Kakav Brisel kad je u pitanju vakcina? Radiš u svom interesu. Problem je što ruska vakcina ne postoji sad. Rusija nije vakcinisala tri miliona svojih ljudi. To znači da oni nemaju vakcina – rekao je Milanović, piše Index.

Nisu sve žrtve iste

Na pitanje je li mu ko vakcinisan u porodici, Milanović je rekao: “Supruga”.

– Ona se išla vakcinisati na Baniju, bila bi vakcinisana i da nije. Ljudi u Zagrebu koji su trebali biti cijepljeni nisu zvani. To je ono što sam rekao, da bi netko bio vakcinisan preko reda, treba postojati red. Reda nema – rekao je.

– Nisu sve žrtve iste. Ja sam to usput dometnuo, a onda su me napali neki. Bombaši su otvorili kragujevke. Spomenuo sam holivudske dive kojima se moraš diviti dok su mlade, a kad su stare, onda su žrtve. Napalo me neko udruženje – rekao je.

Ustvrdio je da 99 posto ljudi u Hrvatskoj misli kao i on.

Autor: Avaz.ba