Milanović: U Sarajevo neću dok se neke stvari ne razriješe

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izjavio je u nedjelju da u službeni posjet Sarajevu neće doći dok se “neke stvari ne razriješe”, a na upit novinara da pojasni tu izjavu ustvrdio je da “član Predsjedništva BiH Željko Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda”.

– Hrvatski narod je konstitutivan narod i to je to. Dakle, moraju ga birati građani hrvatske nacionalnosti. U Hrvatskoj, doduše pripadnike manjina, ali jasno definiranih etničkih skupina, mogu birati samo pripadnici tih skupina. Dakle, ne mogu ja kao Hrvat u Hrvatskoj birati predstavnika srpskog ili bošnjačkog naroda u Hrvatskom saboru – kazao je Milanović novinarima u Vitezu, pred početak radnog sastanka s predstavnicima lokalne zajednice, te političarima i gospodarstvenicima.

Na pitanje novinara zašto danas nije bio u Srebrenici, na obilježavanju 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima, Milanović je podsjetio da je bio u Potočarima u vrijeme kada je obnašao dužnost premijera Republike Hrvatske.

– Bio sam tamo i vjerojatno ću otići opet. Isti sam čovjek, predstavljam istu državu. Nadam se da to nitko nije protumačio kao moje podcjenjivanje žrtava, jer to je sve suprotno onome što sam u životu radio i govorio… No, ovo zlorabljenje je ljudski loše. Pokušava mi se imputirati nešto što nema veze sa mnom – kazao je Milanović, koji je u Vitezu došao s cvijetom Srebrenice na reveru.

Upitan kakvu poruku šalje Hrvatima u BiH, Milanović je kazao da se “neće dopustiti da se ide ispod standarda Daytona”.

– Vidimo da da se neke ljude kažnjava što krše Dayton. A kad Hrvatska, ili ja ili premijer, tražimo da se u neke međunarodne dokumente samo spomene Dayton, kao dobar dan ili neki drugi pozdrav, ne ide. To me malo iznenađuje. Dakle, Dayton nije samo ugovor kojim je prekinut rat, čemu je jako doprinijela Hrvatska vojska koja je i spasila Bihać, da se ne dogodi nešto slično Srebrenici. Dayton je i ustavno-pravni okvir za BiH, a Hrvatska je jedan od tri potpisnika i to je na snazi. Ništa drugo nije na snazi i ništa drugo se ne može dogovoriti bez suglasja triju konstitutivnih naroda. I to će ubuduće biti u svim dokumentima međunarodnih organizacija u kojima je Hrvatska član. Ne bude li, neće biti ni tih dokumenata – naglasio je Milanović.

Dodao je da je svjestan da će zbog takvih izjava biti proglašen hrvatskim nacionalistom.

– No ja to nisam i nisam nikada ni bio. Moj životni put i sve što sam radio su potpuno drukčiji. Ali to je cijena borbe za elementarna prava. Ja sam hrvatski predsjednik, nisam europski predsjednik. Vidjeli ste šta se dogodilo na samitu NATO-a… Odjednom se Dayton ne spominje u NATO-u i EU i izbjegava se pojam konstitutivnih naroda. O tome moramo otvoreno razgovarati – kazao je Milanović.

Predsjednik Republike Hrvatske boravi u Bosni i Hercegovini od 11. do 13. srpnja.

Milanović će, kako je najavljeno, u ponedjeljak u Vitezu obići spomen-obilježje “Osmica”, gdje će odati počast osmero djece koja su, prije 28 godina, poginula u eksploziji granate ispaljene s položaja Armije RBiH.

Osim Viteza, posjetiti će Mostar, Ljubuški, Tomislavgrad i Livno, te se sastati s čelnicima lokalnih vlasti i predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora BiH.

Planirano je da Milanović održi predavanje na mostarskom sveučilištu te posjeti Franjevački samostan i muzej u Tomislavgradu.

Autor: Fena