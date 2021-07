Milanović: Srbija da se odluči ili EU ili Moskva

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da Srbija ako želi da uđe u Evropsku uniju treba da se odluči da li je za EU ili Rusiju.

“Srbija treba da ispuni uslove, treba da odluče jesu li za EU ili su u Moskvi. Nemam ništa protiv Moskve, ali treba odlučiti Brisel ili Moskva, a to sadašnja vlast u Srbiji teško apsolvira. Bit će potrebno da tu bude jasna”, rekao je Zoran Milanović povodom oglasa mađarskog premijera Viktora Orbana u hrvatskim medijima o mađarskoj viziji EU u kojem se predlaže i primanje Srbije u EU.

Zoran Milanović kritikovao Orbana

Kako je prenijela njegova pres služba, Milanović je ocijenio da je “stvarno bizarno da premijer jedne male države objavljuje takve manifeste”.

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske poručilo je da u pogledu budućnosti EU ne dijeli stavove iz Orbanovog oglasa, prenijela je Hrvatska radiotelevizija (HRT) na stranici.

Hrvatska, kako se ističe, insistira na proširenju koje se temelji na dosljednom ispunjenju kriterijuma za članstvo, sprovođenje potrebnih reformi i ostvarivanju mjerljivih rezultata. Uz to se dodaje da “to vrijedi za sve države koje teže članstvu, pa tako i za Srbiju”.

Orban je u oglasu objavljenom u Večernjem listu iznio sedam prijedloga o budućnosti EU, ističući da se protivi evropskoj “superdržavi”.

“U vezi sa budućnošću Evrope, ne dijelimo simplificirane stavove koje prenosi oglas. Naše ideje i stremljenja u pogledu Evropske unije su poznati i teže snažnijoj uključenosti, povezanosti i sinergiji unutar evropske porodice”, navelo je hrvatsko ministarstvo.

Na oglas je danas reagovao i predsednik opozicione Socijaldemokratske partije Peđa Grbin koji je ocijenio da je on neprimjeren.

“Nije normalno da mađarizacija koja se dogadja Hrvatskoj demokratskoj zajednici prerasta u to da Viktor Orban, koji je medije u Mađarskoj stisnuo u čelični zagrljaj, to pokušava s mađarskim državnim novcem činiti i u Hrvatskoj”, rekao je Grbin dodajući da to nije primjereno.

Mađarska predmet kritika Brisela

HRT podsjeća da je Mađarska posljednjih godina predmet kritika Brisela i dijela država članica zbog vladavine prava, nezavisnosti sudstva, ljudskih prava i tretmana migracija i migranata.

Svojim predlozima, dodaje HRT, Orban odgovara na te optužbe i iznosi drugačiji model Evropske unije, manje integrisan i s manjim ovlaštenjima.

Mađari, dodaje se, smatraju da je integracija sredstvo, a ne sama sebi svrha i predlažu da temeljnih ugovora EU treba brisati navode o “sve tešnjem povezivanju”.

Autor: Beta