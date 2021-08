Milanović: Primit ćemo manji broj Afganistanaca, radi ljudske geste

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović komentirao je situaciju u Afganistanu i problemima s evakuacijom.

– Ne treba upirati prstom. Ovo nije greška strategije već greška izvršenja. Dugo se zna da se iz Afganistana odlazi. Američki predsjednik Džo Bajden je tu odluku naslijedio od bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa, a i sam je bio za povlačenje. Mi smo se povukli prije godinu dana. Vlada Republike Hrvatske s tim nije imala problema. Bilo je jasno da to treba završiti. Imao sam tu sreću da sam naše vojnike 2003. godine ispratio na misiju u Afganistan te da sam bio onaj koji je donio odluku da se taj boravak ne produžuje – rekao je Milanović te je dodao:

-Stvari u Afganistanu treba gledati kroz prizmu spašenih i izgubljenih života. Što manje ljudi da pogine. Ni jedna nacija ne može opstati ako ljudi nisu spremni na žrtvu. Afganistanci očito nisu bili spremni na tu žrtvu. To im ne treba uzimati za zlo. Da su se borili godinu dana možda bi poginulo na desetke tisuća ljudi. Ovo će biti nekome mrlja na reputaciji. Od demokratije u Afganistanu u takvim državama ništa, to moramo shvatiti. Model demokratije koji mi živimo već u Ukrajini i Rusiji drukčije funkcionira, a da ne pričamo o tim još istočnijim zemljama. Nismo mi propovjednici koji tamo trebaju ići s ognjenim mačem. To je bila greška s jedne strane.

Milanović je konstatirao da velike države poput Sjedinjenih Američkih Država trebaju primiti najveći broj izbjeglica iz Afganistana.

-Mi možemo primiti jedan manji broj ljudi. Nije više 2015. godina. Ja sam se tada ponašao na jedan način. Trebamo prigrliti nešto ljudi radi geste, ljudske geste. Nejasno mi je kada neko kaže nećemo primiti nikoga. Za male zemlje prag tolerancija prema migrantima nije isti kao i u Velikoj Britaniji. Trebamo primiti ljudi, ali mora se znati granica. Nisam za to da se kaže ne može – zaključio je Milanović.

Autor: Avaz.ba / Jutarnji.jr