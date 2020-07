Milanović: Ovakve riječi nisam čuo ni od Sanadera, ni Kosor ni Karamarka

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, bio je u Krapini, gdje je sudjelovao na otvorenju Poslovno – tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije u koji je uloženo 32,3 milijuna kuna.

Osvrnuo se na jučerašnji sukob s premijerom Andrejem Plenkovićem.

“Očito je netko negdje naučio u nekoj školi, to nisam čuo ni od Sanadera, Kosor, Karamarka, ne možeš nekome ustati i reći lažeš. Što se nas tiče, priča je gotova, ali nije dosadna”, rekao je Milanović, dodavši da se ne radi o tvitu, nego o sadržaju.

“Na osobnu razinu nisam svodio ovu komunikaciju, ukazao sam na problem i to nekoliko puta, da bi od premijera čuli dva puta u toku jednog dana ono što je rekao, to nije bilo konstruktivno, bilo je prilično neduhovito u nastojanju da se bude duhovit. Štitio sam premijera, rekao sam da sam pogriješio u metodologiji. To je za mene zasad gotovo, problem ostaje, problem neusklađenosti djelovanja parastožera s ustavnim poretkom Republike Hrvatske, to je činjenica i neće se promijeniti tako da se od problema okreće glava. Imamo problem, moramo ga riješiti i nastavljamo funkcionirati kao uređena država”, rekao je Milanović.

