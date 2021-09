Milanović o sastanku s Izetbegovićem: Prostor saradnje velik, Dodik je malo neozbiljan

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović komentirao je danas sastanak sa predsjednikom SDA koji je održan jučer u Zagrebu.

– Tema sastanka bili su odnosi hrvatskog i bošnjačkog naroda. Ja sam ga primio, odnosno dogovorili smo se sustresti, prije svega on je vodeći političar bošnjačkog korpusa, to je realnost. Na tome nećemo stati. O našim razgovorima želim upoznati i Plenkovića i ino-ministra. Taj je sastanak trebao biti održan prije godinu dana. Drago mi je da je došao. Prostor suradnje između Bošnjaka i Hrvata je velik, a trenutno ne ide kako treba. To naravno ne treba ići na štetu Srba. S Izetbegovićem nisam razgovarao o Komšiću. Izetbegović je, ne jedini, ali najvažniji predstavnik bošnjačkog naroda”, otkrio je.

On je dodao i da ga je Stjepan Mesić nazvao i predložio taj susret.

– Došao je s gospodinom Izetbegovićem. Vjerojatno se i Izetbegović osjećao bolje. Inicijator sastanka sam ja, prije godinu dana, sad se to dogodilo. Nije uobičajeno, ali tak je bilo, kazao je Milanović o dolasku Mesića na sastanak.

Rekao je i da se na sastanku nisu dotaknuli teme stanja u Republici Srpskoj, ali ni teme o vojsci, iako smatra da vojska nije realna.

– To nije realno, to košta. Gospodin Dodik je na određeni način talac situacije u RS-u i elemenata i ljudi koji su radikalniji od njega. Ja mislim da on uopće nije radikalan, ali u jednom trenutku to postaje malo neozbiljno. To je kao da ja prijetim Sloveniji nosačem aviona. Prvo, ne bih nikad prijetio, drugo ne mogu takve gluposti pričati, rekao je Milanović dodajući da je prijetiti vojskom RS-a jednako tome.

Autor: Vijesti.ba