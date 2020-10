Milanović nazvao Plenkovića štićenikom svih režima

Verbalni sukob dvojice najviših hrvatskih funkcionera, predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića nastavljen je i danas oštrim riječima koje je šef države uputio predsjediku Vlade nazvavši ga štićenikom svih režima.

“Ovo nije prepucavanje već moj odgovor na tvrdnju premijera da su kao neke moje izjave od prije četiri godine dovele do radikalizacije društva i suludog (oružanog) napada na Vladu, možda premijera, a možda i na mene”, rekao je Milanović na konferenciji za novinare u svom kabinetu na Pantovčaku u Zagrebu.

On je ocijenio da je odbijanjem da sazove sjednicu Veća za nacionalnu sigurnost, a govori da je oružani napad na Vladu bio terorizam, Plenković javnosti “pokazao jezik ili srednji prst”.

Milanović je reagovao na Plenkovićevu konferenciju za novinare na je kojoj on predsjednika države nazvao zlostavljačem koji ne radi ništa i optužio ga da je svojim izjavama od prije četiri godine radikalizovao društvo, a sada svojim ponašanjem “minirao borbu protiv korona virusa”.

“Premijer je juče rekao na šta je mislio nakon (oružanog) napada prvenstveno na policajca (ispred Vlade). Optužio me da stojim iza napada, napada na policajce, na mir građana. To je grozna optužba, za to moraš imati neke argumente da bi te tretirali kao osobu zdrave pameti”, rekao je šef države i bivši premijer.

On je odbacio Plenkovićeve tvrdnje rekavši da nije širio govor mržnje, te da nju treba razlikovati od “sprdnje”.

Naveo je da je Plenković bio “štićenik svih režima” i ponovio ranije izjave da je na osnovu lažne dijagnoze anemije Plenković izbjegao služenje vojnog roka u bivšoj JNA.

“Ne znam nikog iz svoje generacije koji je to uspio”, rekao je Milanović i dodao da to nijesu mogla ni djeca komunističkih glavešina, već samo povlašćeni.

On je dodao da je bitan Plenković, a ne njegova mama, referišući tako na optužbe da je svojom izjavom iz 2016. kada je za Plenkovićevu mamu rekao da je bila “vojna ljekarka” upotrijebivši srpsku riječ, pokrenuo govor mržnje.

“On je bitan, a ne mama. On je bio štićenik, lojalan sluga tog režima, on se sa svima nama rugao (Franji) Tuđmanu, to zna deset ljudi. Na meni je da govorim istinu, a ako ti se ne sviđa ta istina, obračunaj se s istinom”, naveo je Milanović, aludirajući da je Plenović kasnije došao na čelo Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Milanović je trakođe rekao da su Plenkoviću važni jedino karijera i lični probitak i da će Hrvatsku da napusti 2024. kada će se kandidovati za Evropsku komisiju.

Hrvatski predsjednik je naveo da je on kao premijer bio na meti napada, posebno u vrijeme protesta ratnih veterana u šatoru u Zagrebu, koje je podržavao HDZ.

Takođe je rekao da se Plenković svojim analizama kandidovao za “Nobelovu nagradu za logiku”.

Poslije Milanovićeve konferencije za novinare, očekuje se ponovo izjava premijera Plenkovića.

Predsjednik Vlade i države već duže vrijeme razmijenjuju verbalne uvrede, pa je tako Milanović Plenkovića nazvao “50-godišnjim narikačem” i “herojskim zecom”, a Plenković njega “54-godišnjim šmrkavcem” i “piromanom koji se prerušio u vatrogasca”.

Autor: Agencije