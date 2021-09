Milanović nakon govora na Generalnoj skupštini UN-a izjavio da je predsjednik i Hrvata u BiH

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nakon obraćanja u Generalnoj skupštini UN-a kritikovao je predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića kazavši kako “ne zna s kojim mandatom je došao i u čije ime govori”.

– I da je predstavnik Hrvata jer funkcioniraju kao tri člana, rekao sam da sam ja predsjednik hrvatskih građana i onih Hrvata koji žive u BiH. To je moja dužnost i obaveza – rekao je Milanović, prenose mediji.

Dodao je da je predsjednik “u onoj mjeri u kojoj Ustav kaže, da se brinemo i vodimo računa o statutu Hrvata izvan Hrvatske, ali uz poštovanje zemalja”.

Novinari su ga upitali kako može biti predsjednik Hrvata iz BiH, kada je predsjednik Republike Hrvatske, na šta je Milanović odgovorio:

– Hrvati u BiH i Njujorku imaju pravo glasa. To sam često problematizirao i pokušavao svesti u razumne sredine, da se susjedna država ne kompromitira i ne ulazi u njen prostor. Ako tako mislite, trebalo bi mi zabraniti ulaz u BiH – rekao je Milanović.

Također, predstavnici sedme sile pitali su Milanovića zar predsjednici BiH nisu tri člana Predsjedništva BiH, te je Milanović naveo kako je to politika koju nije on provodio, ali da je takva danas i da su to političke i formalno-pravne činjenice.

U Njujorku je imao i bilateralni sastanak s predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdogan) s kojim je također razgovarao o BiH.

– Erdoanu sam naglašavao da u Hrvatskoj nema baš nikoga ko će se razmetati s pričama da će se BiH otcjepiti, što čujemo od nekih drugih za neke druge dijelove BiH. To nije pametno i nije potrebno – kazao je Milanović.

