Milanović: Na Kosovo uskoro odlazi 150 hrvatskih vojnika, nije provokacija

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da na Kosovo uskoro odlazi 150 hrvatskih vojnika, ali da proširenje hrvatskog kontingenta Kfora nije zamišljeno kao provokacija susjeda.

“Pred nama je neko novo vrijeme. Za koji dan 150 naših vojnika i vojnikinja odlazi na Kosovo. Smatrali smo to rutinom, našim susjedima to smeta. Ako im išta znači, nije zamišljeno da im smeta. Nije zamišljeno kao provokacija. To je naše pravo, mi u tome učestvujemo i tako ćemo se ponašati”, naveo je Milanović.

On je ocijenio da je hrvatska vojska moderna vojska i dodao da je njeno održavanje skupo, prenosi Index.hr.

Naveo je i da odluke, kao ona o nabavci borbenih aviona, koštaju.

“Bez novca nema odbrane. Hrabro srce, beskompromisna glava, hladna glava prema potrebi, bez toga nema vojske”, rekao je Milanović.

Autor: Tanjug