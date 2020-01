Milanović: Kolinda je s 27 godina bila u nadzornom odboru, firma je uništavana

ZORAN MILANOVIĆ iz Bjelovara je poručio skijašima da mu daju jedan dan da ne bi idućih pet godina bili nasanjkani.

“Ja sam iskren, nekad možda i pretjerano iskren… Tu u Bjelovar dolazim cijeli život, još kao srednjoškolac sam tu dolazio… A sad sam došao jer me podržao moj prijatelj Damir Bajs”, započeo je Milanović obraćanje javnosti s bjelovarske tržnice, prenosi N1.

Poruka skijašima

Na pitanje novinara o odlasku 70-ak tisuća Hrvata na skijanje, Milanović je kazao da to nisu ni njegovi, ni Škorini, ni Kolindini glasači. “To su sve ljudi. Dragi skijaši i skijašice, ja znam kako vam je. Nisam skijao uopće ove godine, molim da mi poklonite jedan dan da sljedećih pet godina ne bi bili nasanjkani”, poručio im je Milanović.

O HDZ-ovoj akciji u BiH

Komentirao je i organizirano glasanje za Kolindu u BiH.

“Dok je glasanje tajno, neka voze ljude autobusima, bar ih ne tretiraju kao kupus… Ako me se tamošnji građani sjete ok, ako ne ne”, rekao je.

“S 27 godina Kolinda je bila u nadzornom odboru firme koja je uništavana, to je skica za portret”

Osvrnuo se na večerašnju debatu na HRT-u. Najavio je da će Kolindu pitati o njenom sudjelovanju u nadzornom odboru tvrtke koja je, kako je rekao, jedna od onih koje je HDZ uništavao u 90-ima.

“Što ćemo uopće novo saznati? Možda neke nove nadzorne odbore u kojima je sjedila Grabar-Kitarović s 27 godina, o čemu ću danas govoriti… To su sve one firme koje su uništavane u 90-ima, gdje je HDZ gurao svoje omladinke i omladince. To je skica za portret”, rekao je Milanović.

Nije odgovorio dolazi li na sutrašnju debatu na Novoj TV

Nije htio odgovoriti na pitanje hoće li doći na sutrašnju debatu na Novu TV. “Korak po korak. To je taktika. Ne treba raditi znanost od nečega što je obična utakmica i nadmetanje”, kazao je.

Na pitanje novinara kakva je to taktika da ne želi potvrditi sučeljavanje, Milanović ponavlja: “Pa zato jer idemo korak po korak. Inače, debate su sprešane u zadnji tjedan kampanje, dosta je neozbiljno to i teško da utječe na ljude. Budite sigurni da ja neću pobjeći u 10 sati.”

Autor: Index.hr