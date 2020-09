Milanović: Idiokratija je ići pred domove i govoriti da je korona mačji kašalj

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u subotu je sa slovenskim kolegom Borutom Pahorom posjetio Spomen-groblje Kampor na Rabu nakon čega je komentirao situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj kao i protest protiv propisanih mjera koji se istovremeno održavao u Zagrebu.

– To je demokracija, no idiokracija je otići pred domove starijih osoba i govoriti kako je korona mačji kašalj. To sam vidio da rade, to je katastrofa. To što protestuju protiv maski, to je u redu. Treba biti discipliniraniji nego inače, držati razumak, ne skupljati se u većim skupinama i to će još neko vrijeme biti tako, rekao je predsjednik Zoran Milanović javlja N1.

– Tu ima ljudi koji ne žele da im se ulazi u intimni prostor, a ima ljudi koji su s kolca i konopca. Korona je poput karijesa, to nije bezazlena bolest ako se ne tretira, ali ako se čovjek odgovorno ponaša i održava higijenu, bit će u redu i šanse da su nešto dogodi su jako male, naveo je Milanović.

Autor: Avaz.ba