Miholjsko ljeto od petka, početkom sedmice i toplija jutra

Iako nas danas očekuje nešto oblačniji dan uz prolazak frontalnog sistema s kojim će u Bosni i Hercegovini pasti vrlo malo kiše, najviše na sjeverozapadu, zapadu i jugozapadu Bosne i Hercegovine, jačanjem anticiklonalnog polja nad srednjom Europom i širenjem njenog ogranka prema BiH dolazi do stabilizacije vremenskih prilika, što će biti uvertira u početak Miholjskog ljeta.

Prostrujat će od vikenda razmjerno topao zrak u kanalu iz Sredozemlja prema našim krajevima i istočnoj Europi, tako da nas očekuju natprosječno visoke dnevne temperature zraka. Ipak, na porast jutarnjih temperatura morat ćemo malo pričekati, barem do nedjelje. Vikend pred nama bit će idealan za boravak na otvorenom, naročito za organizaciju izleta ili još koji kasni odlazak na more. Miholjsko ljeto, kao i proteklih jeseni, došlo nam je ponovo u drugoj dekadi mjeseca oktobra, prenosi N1.

Vrijeme u narednoj sedmici, barem do 17. oktobra, uz dominantno anticiklonalno polje, bit će stabilno, suho i toplo, uz dosta sunčanog vremena. Ipak, već od nedjelje tokom dana treba računati da će se i nebo prošarati uglavnom visokim oblacima koji ne narušavaju dojam lijepog vremena, naročito na sjeverozapadu naše zemlje. Južni i jugozapadni vjetar ponovo će biti dominantniji početkom sedmice, naročito na sjeverozapadu zemlje s kojim će početi pristizati oblačnost iz smjera Italije, a u ostatku zemlje ona će se češće primjećivati na nebu u drugom dijelu dana od srijede.

Neizostavni dio oktobarskih jutara jeste magla i niska naoblaka koja se u jutarnjim satima očekuje duž riječnih tokova i kotlina, naročito uz Bosnu, Vrbas, Savu i Lašvu.

Svježa jutra, uglavnom između 3 i 9 u Bosni, a u Hercegovini do 14 ºC, početkom sedmice zbog utjecaja južnog strujanja uglavnom od 7 do 12 ºC u Bosni, na jugu do 16 ºC, a najviše dnevne već od vikenda posvuda će prelaziti dvadeseti podiok, i uglavnom u rasponu od 21 do 27 ºC.

Autor: N1