Migrantsko naselje u Lipi bit će izgrađeno u roku od tri mjeseca

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić danas je sa šefom osoblja Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Evropi Eugeniem Ambrosijem i ambasadoricom Austrije u našoj zemlji Ulrike Hartmann obišao lokalitet Lipa kod Bihaća na kojem je trenutno u privremenom šatorskom naselju smješteno skoro 1.000 migranata, a i gdje je počela najavljena gradnja stalnog migrantskog naselja.



“Građevinski radovi na stalnom migrantskom kampu ili naselju su počeli i zaista napreduju vrlo dobro. Procjena je da će planirana dinamika od tri mjeseca za završetak radova biti ispoštovana. Posebno ohrabruje i što se stalno radi na poboljšanju boravišnih i životnih uvjeta u privremenom šatorskom naselju, u kojem ovi ljudi trenutno borave. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo našim partnerima u kompletnom procesu – IOM-u, državama Austriji i Njemačkoj, te svim drugim partnerima i donatorima”, izjavio je ministar Cikotić.



Šef osoblja Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Evropi Eugenio Ambrosi naglasio je zadovoljstvo organizacijskim i upravljačkim napretkom, odnosno iskorakom državnih institucija u BiH kada je u pitanju migracijski proces.



“Napokon imamo kvalitetnu saradnju svih učesnika u ovom procesu, tako da se već vide i rezultati toga. Svakodnevno napredujemo s poboljšanjem uvjeta za boravak migranata, kao i s građevinskim radovima. Zajednički idemo ka uspostavi efikasnog sistema, kojim ćemo kontrolirati i upravljati migracijskim procesom u Bosni i Hercegovini. Međunarodna organizacija za migracije i dalje će u potpunosti podržavati državne institucije i biti partner u rješavanju svih problema, ali isto tako nadam se i angažmanu ili konkretnijoj uključenosti svih dijelova države u proces”, dodao je Ambrosi.



O poboljšanju humanitarnih, sigurnosnih i organizacijskih aspekata situacije s migrantima i izbjeglicama govorila je i ambasadorica Austrije u Bosni i Hercegovini Ulrike Hartmann.



“Ovakav napredak je apsolutno pohvalan i to ne samo ovdje u Lipi, već i u nekim drugim centrima. Vidjela sam kako je to sve prije dvije godine izgledalo u centru “Borići”, a danas je to prostor za dostojanstven boravak ljudi. Evropska unija i konkretno Austrija su i do sada osigurale značajnu financijsku podršku, a sigurna sam kako će tako biti i u narednom periodu”, kazala je Hartmann.



Početak radova na izgradnji migrantskog naselja za oko 1.500 migranata i izbjeglica osiguran je financijskom podrškom Evropske unije i svih partnera u procesu. Već je kompletirana projektna dokumentacija, dok su raščišćavanjem i pripremom terena omogućeni i prvi konkretni građevinski radovi.

