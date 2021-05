Meteorolozi objavili dugoročnu prognozu: Spremite se na veliku promjenu

Sunčano i toplo vrijeme zadržat će se do sredine sedmice, nakon čega slijedi period sa promjenljivim vremenskim uslovima sve do kraja prognoznog perioda, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako je navedeno u srednjoročnoj prognozi, pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se širom Bosne i Hercegovine, najviše na jugu i jugozapadu, a najmanje na sjeveroistoku.

”Natprosječno visoke temperature zraka prognoziraju se do srijede. Očekivane vrijednosti jutarnjih su između 6 i 11, na jugu zemlje do 14°C, a najviše dnevne uglavnom između 24 i 30°C”, saopćeno je.

Od 12. do 25. maja, temperature će biti u granicama prosječnih, jutarnje u Bosni od 9 do 14, u Hercegovini od 11 do 16°C, očekivane dnevne temperature u Bosni između 19 i 24, u Hercegovini od 24 do 29 °C.

Autor: Fokus.ba