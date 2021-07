Meteorolozi najavljuju paklene vrućine za vikend u BiH

U Bosni i Hercegovini, prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, i ovaj vikend bit će paklene vrućine.

Danas se očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne lokalni pljuskovi s grmljavinom su mogući na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 stepen, na jugu zemlje do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 41 stepen.

Drugog dana vikenda, 1. avgusta, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21stepen, na jugu zemlje do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stepeni.

