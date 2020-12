METEOROLOG NEDIM SLADIĆ UPOZORAVA: Slijedi nam nešto što se rijetko viđa i dešava u BiH

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje. Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje su olujni udari juga u većem dijelu Bosne i Hercegovine.

Upozorenje je izdato za ponedjeljak, 28.12.2020., od 12 do 24 sati.

– Očekuju se udari juga između 60 i 80 km/h, lokalno oko/iznad 90 km/h., navode iz FHMZ.

Na ovu pojavu upozorio je ranije meteorolog Nedim Sladić.

– Udari južnog vjetra koje prognozni modeli simuliraju već danima za početak sedmice su zaista impresivni, i ne tako često viđeni na prostoru Bosne i Hercegovine. Razlog jakom, na udare često olujnom i orkanskom južnom vjetru tokom većeg dijela ponedjeljka bit će duboka dolina sa zapada kontinenta s prizemnim centrom ciklone nad Velikom Britanijom, produbljena sve do zapadnih obala Mediterana i snažna anticiklona sa istoka kontinenta nad Rusijom, pri čemu će se naša zemlja naći na razgraničenju ova dva sistema u kojima su izobare, odnosno područja koja imaju isti zračni pritisak, prilično zgusnute, a u jednom trenutku između sjevera i juga Bosne i Hercegovine razlika će iznositi čak 15 hPa!, napisao je Sladić ranije na Facebooku.

– Udari vjetra na njemačkom ICON modelu večeras su zaista impozantni. U većem dijelu Bosne i Hercegovine se tokom ponedjeljka sigurno očekuje jako do olujno, povremeno i orkansko jugo, brzine od 70 do 100, lokalno i do 120 km/h, a na najvišim planinama često i preko 150 km/h. No, pogledajte šta je ICON iscrtao u Dinardima! Nevjerovatna 222 km/h! Srećom, ucrtano područje sa 222 km/h se nalazi na nadmorskoj visini iznad 2000 metara nadmorske visine, pojasnio je Sladić.

Autor: Hayat.ba