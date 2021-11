Meteorolog Nedim Sladić upozorava na nove vremenske neprilike u BiH

Nakon kratkotrajnog smirivanja, stigla je nova promjena vremena.

-Najviše padavina očekuje se na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine, u zapadnim, jugozapadnim i djelomično centralnim područjima Bosne, gdje će tokom ponedjeljka poslijepodne i naročito navečer biti intenzivnije.

Očekivane količine padavina: zapad, jugozapad Bosne, sjeverna i sjeverozapadna Hercegovina: od 20 do 50 mm, lokalno do 70 mm; centralna Bosna: od 10 do 25, lokalno do 40 mm.

Postupajte po uputama nadležnih i hidrometeoroloških službi, s obzirom na narandžasti stepen meteoalarma, upozorava meteorolog Nove BH Nedim Sladić.

Autor: Slobodna-bosna.ba