METEOROLOG NEDIM SLADIĆ OTKRIO: Koliko toplotnih valova nas očekuje do kraja ljeta

Za ljeto 2021. godine se i očekivalo u sezonskim prognozama da će biti znatno toplije, a već na samom startu juni se itekako potrudio da prognozu verificira. O trenutnom razvoju ljeta u Bosni i Hercegovini dovoljno je samo pogledati zadnju dekadu juna mjeseca koja je oborila na desetine rekorda, a zanimljiv podatak je recimo da je u Sarajevu sada apsolutni maksimum za juni veći za 0,1 °C (38,3 °C) od julskog.

Isto tako, u pojedinim područjima Bosne i Hercegovine, ovo je bio i najsušniji juni otkako je mjerenja, što je slučaj sa Banja Lukom, gdje nije pala niti desetina od uobičajene količine padavina.

Impresivan je podatak da smo imali vrlo dugačak toplotni val u centralnim područjima Bosne koji je trajao od 18.06. do 01.07 – dakle niz od gotovo 15 dana u kojima je temperatura zraka iznad granice na kojoj započinje toplotni val (u ovo doba godine prosječna temperatura za Bosnu je od 24 do 26 °C, a u Hercegovini na oko 28 °C), što je svakako neuobičajena situacija, a da stvar bude još impresivnija, ni u pregledanim podacima za Sarajevo od 1995. pa naovamo još nijedan juni nije imao ovakav uspostavljeni niz, pa čak ni najvrelija ljeta poput onih iz 2003. i 2012.

Ono što je odlikovalo ovaj toplotni val jeste izražen priliv vrelih zračnih masa sa sjevera Afrike, a taj kanal se može vidjeti na grafičkom prikazu na dan kad su rušeni rekordi u BiH – uočavamo njegovo protezanje prema našoj zemlji (bijele konture i tamnocrvene boja). S druge strane, nad Biskajem produbljivao se sistem niskog pritiska koji je potom usisao saharski pijesak, a njega su nama dovlačili snažni vjetrovi s jugozapada, pa smo u jednom trenutku imali prilično zamućeno nebo, zbog kojeg smo na kraju dana imali zalaske sunce poput onih sa sjevera Afrike.

U junu smo već ispratili dva vala vrućine, a nama slijedi sada i treći nakon sinoćnje kraće kišne „infuzije” koja je sasušenu zemlju barem nakratko ovlažila. On će također biti intenzivan, ali čini se zasad i nešto kraći, pa bi brzo dosegnuo svoj vrhunac. Ipak, slična priča je kao i sa prvim i drugim valom vrućine – od sutra ponovo počinju pristizati vrele zračne mase sa sjevera Afrike, ali ovog puta čini se bez spomena vrijednog saharskog pijeska.

U tom pogledu, srijeda, a naročito četvrtak će biti najtopliji dani ove sedmice, a temperature u većini predjela bit će iznad 35 °C – očekivani raspon temperatura na vrhuncu ovog vala vrućine uglavnom je ujutro od 19 do 26, a dnevne od 35 do 41, lokalno u Posavini i Hercegovini i 42 °C. U tom pogledu, treba istaknuti da će u uslovima pretežne vedrine i UV indeks biti vrlo visok, a nadležna službena tijela sigurno će izdati ponovo niz upozorenja. Vruće bi ostalo i u petak, s tim da bi ipak bilo malo podnošljivije, no na prognoznom materijalu postoje prvi znaci destabilizacije atmosfere koja bi nam pristigla sa sjeverozapada Europe.

Uzimajući u obzir da vantropska oluja Elsa tek putuje prema Europi, za očekivati je da će se situacija svako malo mijenjati, no ono što je sada izgledno jeste manji pad temperatura za vikend, i tek malo podnošljiviji period do 15. jula, budući da ostaje i dalje iznadprosječno toplo. Ne treba zaboraviti da tada možemo nažalost usljed velike nakupljene količine toplotne energije očekivati ponovo i lokalno jake grmljavinske oluje.

Ako je govoriti o ostatku ljeta, teško je sada očekivati neke značajnije izmjene – i dalje se sve svodi na prodore vrelih zračnih masa sa sjevera Afrike, te na kraća zahlađenja sa sjeverozapada u vidu fronti, tako da će toplotnih valova biti još, no nadajmo se ipak bez rekorda, kako je to bilo u prvom dijelu ljeta. Ali, teško.

