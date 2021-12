Meteorolog Nedim Sladić najavio vremenske prilike u Bosni i Hercegovini i novi snijeg…

Danas je u Bosni i Hercegovini osvanulo kišno jutro, a takvo vrijeme očekuje se i sutra.

Sudeći po prognozi meteorologa Nedima Sladića, gradovi u BiH neće zabijeliti prije 5. januara što znači da bi bez snježnog pokrivača trebali dočekati 2022. godinu.

“U duhu Nadrealista samo ćemo ovo malo modifikovano reći: snijega prolazno može biti 29.12. na planinama (iznad 1600 metara visine), a onda snijega nema. More bit’ bidne, ali zasad (većeg) nema. Natprosječna toplota nevjerovatno dominira među članicama s obzirom na to šta se polovinom mjeseca crtalo. Presmiješno, a u isto vrijeme i pretužno”, poručio je on.

Sladić je prokomentirao i vrijeme u proteklih nekoliko sati.

“Topla Božićna noć u Bosni i Hercegovini, a temperature su ujednačene, većinom od 10 do 12 °C, na zapadu Bosne su u donjoj granici maksimalne jednocifrene vrijednosti. Hladna fronta se premješta sjevernije od naše zemlje donoseći jugu Mađarske, Prekmurju, Međimurju, Podravini i sjeveru Vojvodine prolazno zahlađenje u narednim satima, pa će u narednoj noći u navedenim područjima biti susnježice, ali i kiše koja se mjestimično ledi u dodiru sa hladnim tlom”, poručio je Sladić.

Autor: Slobodna-bosna.ba