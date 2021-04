Meteorolog Nedim Sladić najavio veliku promjenu vremena

Da će se u Bosni i Hercegovini narednih dana vrijeme naglo pogoršati, potvrdio je i meteorolog Nedim Sladić.

“Ako prognozni modeli nastave nakon prolazne južine u ponedjeljak, a u centralnom i južnom dijelu zemlje koja bi se zadržala i tokom većeg dijela utorka, sa simulacijom hladnih zračnih masa sa sjeverozapada, koje bi pristizale od utorka poslije podne prema našim područjima iz smjera centralne Europe, a sve su prilike da hoće, štete na obeharalom voću bit će, nažalost, neminovne”, navodi meteorolog Face TV-a Nedim Sladić.

“Izračuni su, kako sada stvari stoje, skloniji zimskom scenariju u prvoj dekadi aprila, u skoro sličnoj mjeri i u gotovo iste dane kao 2003. godine. Situacija će se vjerovatno iskristalisati do nedjelje, s kojim se ovo zahlađenje da malo ublažiti, a ukoliko ne bude bitnijih promjena, slijedi nam i sitei-sevr, odnosno goveđa zima, i to malo ranije nego što je to uobičajeno po takvimu”, navodi Sladić.

