Meteorolog Nedim Sladić najavio novu promjenu vremena

Širom BiH za vikend su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, većinom od sredine dana prema večernjim satima.

Prvog radnog dana naredne sedmice blago poboljšanje – sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 °C.

Do stabilizacija vremena, kako je najavio Nedim Sladić, meteorolog Nove BH, doći će sredinom mjeseca.

– Od sredine lipnja stabilizacija vremena se povećava zbog jačanja termobaričnog grebena, a oko 16. juna vrućih afričkih masa prsi prema Balkanu i pokreće ljetne vrućine, koje ovog ljeta mogu prerasti u prvi toplinski val – naveo je Sladić.

Autor: Slobodna-bosna.ba