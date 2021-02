Meteorolog Nedim Sladić najavio neobičnu meteorološku pojavu, iduće sedmice stiže…

Meteorolog Nedim Sladić donosi novu prognozu vremena.

Početkom iduće sedmice sa prednje strane ciklone koja će se premještati preko Pirinejskog poluostrva prema Magrebu će u izraženom južnom i jugozapadnom visinskom strujanju povlačiti velike količine saharskog pijeska prema centralnoj Europi, naročito na područje Francuske, Njemačke, Švicarske i dalje ka Skandinaviji, zbog čega će ova područja imati prilično zamućeno nebo, često u nijansama narandžaste i crvenkaste boje, naveo je u prognozi Nedim Sladić, meteorolog FACE televizije.

Kako je napisao Sladić, posljedično bismo mogli narednih dana ponovo čitati tekstove i gledati slike lokalnih medija kako je nad Alpama saharski pijesak doslovno stvorio prizore pustinjskog neba usljed zasićenja aerosolom, a snijeg bi opet poprimio crvenkastu boju kao početkom februara 2021. godine.

”S druge strane, stabilne su vremenske prilike i natprosječno tople za ovo doba godine nad većim dijelom kontinenta iduće sedmice, kako će se visinski greben smjestiti nad centralnom Europom, a pod utjecajem anticiklone na nižim slojevima atmosfere, u sjeveroistočnom visinskom strujanju od sredine iduće sedmice pristizat će i prema našim područjima manje količine saharskog pijeska koji će se gurati sa sjevera prema jugu, a iz dana u dan sve će više biti primjetniji i nad bosanskohercegovačkim nebom, naročito od sredine sedmice koji će uspjeti, u poređenju sa centralnim dijelovima Europe, ipak u znatno manjoj mjeri zamutiti nebesko plavetnilo, budući da se kroz veliki dio iduće sedmice prognozira pretežno sunčano vrijeme sa natprosječno visokim temperaturama zraka, uglavnom u rasponu od 15 do 19, na jugu i sjeveru Bosne moguće i do 21 °C”, naveo je on.

