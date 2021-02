Meteorolog Nedim Sladić najavio kakvo nas vrijeme očekuje i upozorio na moguću opasnost…

Nedim Sladić, bh. meteorolog, najavio je natprosječne temperature za ovaj dio godine te upozorio na jednu moguću opasnost.

Sladić se, naime, oglasio na svom Facebook profilu te istaknuo:

“Narednih dana, usljed prodora osjetno toplije zračne mase na prostore naše zemlje, daljnjeg porasta snježne granice i sve izraženijeg južnog vjetra na planinama s karakteristikama fena, slijedi jače topljenje snijega s planina, zbog kojeg će brojni vodostaji rijeka u našoj zemlji biti u porastu, a na pojedinim hidrološkim stanicama mogle bi se približiti tački prelijevanja, naročito na onim stanicama gdje su na snazi redovne mjere odbrane.

Ipak, većih problema širokopojasno ne bi trebalo biti, kako će, srećom, izostati padavine do nedjelje. Temperature zraka bit će dosta visoke za ovo doba godine, naročito u dane vikenda, kada će lokalno i nerijetko na sjeveru i sjeveroistoku Bosne dostizati i do 20°C, a u ostatku zemlje većinom od 12 do 17°C”, naveo je Sladić.

Autor: Slobodna-bosna.ba