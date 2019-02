Meteor eksplodirao iznad Kube, ‘kiša’ kamenja pala na krovove kuća

Stanovnici zapadne Kube prijavili da je mali meteor eksplodirao iznad ostrva, usljed čega su se razbili prozori, a kiša kamenja pala je na krovove kuća, izjavili su svjedoci.

Prije spektakularnog “uništenja”, svemirska stijena viđena je na nebu iznad američke države Floride.

Meteor je eksplodirao blizu grada Vinaelsa u pokrajini Pinar del Rio, a svjedoci navode da su se čule dvije glasne eksplozije, piše RT.

Nebesko tijelo ostavilo je veliki trag na nebu, a kiša kamenja pala je na zemlju.

Eksplozija se dogodila usred dana, a mještani su uspjeli da ovaj nebeski spektakl snime mobilnim telefonima.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci, a mnogi Kubanci su brzo prešli na društvene mreže, podijelili fotografije i video snimke neobične pojave.

Neki su eksploziju uporedili sa zvukom aviona.

“Upravo sam čula čudnu eksploziju sa snažnom vibracijom. Da li neko zna šta o čemu se radi?”, napisala je na Facebooku jedna stanovnica Vinalesa.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB