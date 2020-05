Meteoalarm upaljen za cijelu BiH: Sprema se veliko nevrijeme

Žuti meteoalarm upaljen je za danas za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine zbog obilnih padavina i grmljavine.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje u centalnim i istočnim područjima, uz kišu moguća je i pojava grada.

Krajem dana, postupan prestanak padavina, najprije u sjevrnim područjima, a u noći sa srijede na četvrtak i u ostalim djelovima. Vjetar slab do umjeren istočnog smjera, a u sjevrozapadnim područjim na momente i pojačan. Poslije podne, vjetar mijenja smjer na sjever.

Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu od 22 do 24 stepena.

Žuti meteoalarm



Vrijeme je opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informišite o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite uputstva data od strane vaših državna tijela.

Biometeorološka prognoza



Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Mada će povećana naoblaka i pljuskovi remetiti ugođaj i uzrokovati lošije raspoloženje kod većine ljudi, umjerene temperature, uz postepenu stabilizaciju vremena, izraženije sa dolaskom noći, ipak će povoljno djelovati na opštu sliku.

Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake.

Autor: Avaz.ba