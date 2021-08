Messi predstavljen u PSG-u: Došao sam boriti se za sve trofeje

Lionel Messi i zvanično je predstavljen kao novo pojačanje PSG-a.

Francuski klub je promociju novog napadača najavio na Ajfelovom tornju, a pre toga je na Parku prinčeva održana prva konferencija za medije na kojoj je prisustvovao prvi čovek kluba i Mesi.

Argentinac je u utorak sa porodicom stigao u prestonicu Francuske, kada je, uz nekoliko nedvosmislenih video najava na društvenim mrežama kluba, postalo jasno da će legenda Barselone staviti potpis na ugovor sa novim klubom.

Početak promocije bio je zakazan za 10 časova, kada je počeo doček ispred Parka prinčeva, a posebna studijska emisija pratila je navijače ispred stadiona, uz najljepše golove Lionela Mesija u karijeri, koji su bili prikazivani na velikom platnu ispred kapija stadiona i stalno skandiranje: “Mesi, Mesi”, prenosi sport klub.

Na konferenciji za medije uvodnu riječ imao je predsjednik pariskog kluba.

“Srećan sam i ponosan što mogu da kažem da je Mesi novi igrač PSŽ. To je istorija kluba, fudbala, cijelog svijeta. To je fantastičan momenat za nas. Svi znaju ko je Leo. To je jedini igrač koji je šest puta osvojio Balon d’Or. Ovo je divno za naše navijače širom svijeta. Sjajno je to što smo uspeli da ga dovedemo, da bude dio kluba. Prije 10 godina bilo je ljudi koji su sumnjali u to šta će PSŽ uraditi, kakav projekat sprema”, rekao je Naser Al Kelaifi.

Kako je dodao, uvijek su bili ambiciozni i vjerovali smo u ciljeve.

“Hvala svima koji su vjerovali. Nije bilo tajne da želimo najboljeg igrača planete. Leo, želim da se zahvalim tebi, tvom ocu, tvojoj porodici. Takođe, našem sportskom direktoru i ljudima koje vi sada ne možete da vidite, ali toliko njih je bilo uključeno u sve ovo. Odradili ste sjajan posao. Svaka čast. Leo, dobro došao u PSŽ porodicu. Siguran sam da će tvoja porodica, tvoja deca biti srećni ovde. Dobro došli“, rekao je Naser Al Kelaifi.

Nakon njega, obratio se i Messi.

“Mnogo sam srećan, svi znaju kako sam otišao iz Barselone, bio sam tužan, tu je bilo mnogo godina, nije lako oprostiti se od svega toga. Ali dolazak ovde mi je donio sreću, omogućeno mi je da nastavim da trenira, igram. Sve se desilo brzo, ali uživam u svemu prethodnih dana, kao i moja porodica. Sada želim da treniram, da se vidim sa ekipom, trenerima, da počnem novu etapu u karijeri. Želim da se zahvalim predsjedniku, ali i cijelom klubu od prvog dana kada su kontaktirali Barselonu, kako su završili posao. Bila je teška situacija i mi smo je tako brzo rešili. Hvala svima na tome. Presrećan sam, željan igre, pobeda. Ovo je ambiciozan klub. Spreman sam da igram za ovaj klub, da osvajam titule i zato mislim da svi zajedno možemo da nastavimo u tom smjeru. Hvala navijačima u Parizu, što su me dočekali tako, iznenađen sam, to doprinosi mojoj sreći. Siguran sam da ćemo svi zajedno uživati u zajedinčkom periodu u klubu“, rekao je Mesi i prokomentarisao to što će biti dio napadačkog trija sa Nejmarom i Mbapeom:

“Srećan sam, to je ludost. Drago mi je da ću dijeliti svlačionicu sa njima dvojicom. Radujem se početku treninga i takmičenja sa njima. Igraću sa najboljima i to je uvijek lepijo, treba uživati u svemu tome”.

Autor: Vijesti.ba