Messi i Guardiola donirali po milion eura za borbu protiv korona virusa

Lionel Messi, prva zvijezda Barcelone i Josep Pep Guardiola, nekadašnji igrač i trener katalonskog kluba, a danas menadžer Manchester Cityja donirali su po milion eura za borbu protiv globalne pandemije korona virusa.



Guardiola je svoju donaciju uputio Medicinskom fakultetu u Barceloni, koji je na Twitteru objavio da će novac biti upotrijebljen za kupovinu medicinskog materijala za liječenje bolesnika od COVID-19 u tom španskom gradu.

Mesijeva donacija biće podijeljena Kliničkoj bolnici u Barceloni i za borbu protiv korona virusa u njegovoj rodnoj Argentini, navode španski mediji.

Klinička bolnica je saopštila da će donacija ići za liječenje pacijenata kao i za istraživanje lijeka za COVID-19.

Španija je sa više od 2.900 smrtnih slučajeva među zemljama koje su najteže pogođene pandemijom korona virusa.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja korona virusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije korona virusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i američku državu New York.

Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 18.900 ljudi, a potvrđeno je preko 420.000 slučajeva zaraze korona virusom u gotovo 190 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta Johns Hopkins.

Autor: AA