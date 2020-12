Mesić: Skandalozna izjava Dodika, ko ga više može smatrati ozbiljnim političarom (VIDEO)

Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić za N1 komentarisao je diplomatski čin odbijanja članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine da se sastanu sa ministrom vanjskih poslova Rusije, Sergejom Lavrovom. Ocijenio je kako je šef ruske diplomatije morao znati da može komunicirati samo sa Predsjedništvom BiH kao cjelinom, a ne da se sastaje pojedinačno.

Kako komentarišete odluku koji su povukli Džaferović i Komšić odbivši da se sastanu sa Lavrovom? Da li je ovo državnički potez ili skandal?

Ne bih išao tim smjerom, reći ću koja je pozicija Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pozicija je takva da sva trojica zajedno predstavljaju BiH. Niti Komšić predstavlja samo Hrvate, niti Džaferović Bošnjake, kao što Dodik ne predstavlja Srbe. Njih trojica predstavljaju Bosnu i Hercegovinu i to je činjenica koje bi se trebali držati svi oni koji priznaju BiH.

Je li diplomata Lavrovog kalibra morao znati i obratiti pažnju na “detalje” koji vrijeđaju BiH?

Ako neko poziva na razgovor pojedine članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine mora znati da dira u samostalnost BiH. Neko može komunicirati sa Predsjedništvom BiH samo kao sa cjelinom, a druga je stvar ako bh. Predsjedništvo delegira jednog od njih za razgovor. Ne može neko primiti Dodika, nije od predstavnik Srba. Dodik ne može niti predstavljati Predsjedništvo BiH ako ga nije ovlastilo. Sve je pravno jasno, samo se neki prave ludim.

Političar ste s dugogodišnjim iskustvom, šta se može očekivati sada od Rusije? Kakva bi reakcija mogla biti?

To što se događa u razgovoru predstavnika BiH sa drugima može se posmatrati iz dva rakursa. Prvi, kao demokratsko društvo svako ima pravo razgovarati s kim hoće. Drugi, ako neko primi Dodika kao predstavnika Srba u BiH on krši pravila demokratskog ponašanja, diplomatskog. Isto tako ako primi Čovića kao predstavnik Hrvata on opet krši pravila. Potrebno je iz svega izvući pouke, ali to moraju uraditi oni koji odlučuju u Bosni i Hercegovini i definitno dati na znanje kako je BiH samostalna i da ima svoje institucije. Te institucije su uspostavljene zahvaljujući Dejtonskom sporazumu i treba te institucije poštovati. Svako onaj koji želi komunicirati sa BiH mora to raditi kroz Predsjedništvo BiH kao kolektivni organ.

Sve su glasniji pozivi za revizijom Daytona? Da li je to razlog povećanog angažmana Rusije na Zapadnom Balkanu?

Ne znam šta se događa sa drugom stranom, ali znam od prvog dana da je Dayton zaustavio rat, ali on nije uspostavio do kraja funkcionalnu BiH. Ako Čović može sa svim počastima dolaziti u Zagreb ili Dodik u Beograd i predstavljati ne znam koga – onda je to igranje sa Dejtonskim sporazumom. Entiteti se ne trebaju pretvarati u države. Skandalozna je izjava Dodika da je ruski ministar došao u Republiku Srpsku, a sutra ide u Bosnu i Hercegovinu. To je katastrofalno. Ko može tog čovjeka više smatrati ozbiljnim političarom. Ima mnogo toga što se iz ove situacije može izvući kao pouka.