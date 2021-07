Mesić o Dodikovim izjavama: Samo se njegov mozak može otcijepiti

Naime, on je u svom “ekspozeu” u kojem je popljuvao sve što ima prefiks bosanski, izvrijeđao međunarodnu zajednicu, Valentina Inzka, ali i još jednom ispalio niz nebuloza poput disolucije, odnosno samostalnosti manjeg bh. entiteta.

Ljut kao ris, ali potpuno nemoćan da bilo šta uradi, poput malog djeteta kojem ne daju lizalo, nekoliko puta u svom obraćanju je danas opet nekoliko negirao genocid u Srebrenici, te ljutito napustio konferenciju za novinare.

Kontaktirali smo Stjepana Mesića, bivšeg predsjednika Republike Hrvatske da da komentar o ovim nebuloznim izjavama Milorada Dodika.

Na otcjepljenje RS, naš sagovornik kaže da se može samo otcijepiti njegov mozak.

Njegov mozak očito još nije shvatio da je Bosna i Hercegovina činjenica, da to garantuje međunarodna zajednica i da to garantuju oni koji su kreirali Dejtonski sporazum. Ako to jedan mozak ne može shvatiti, onda treba njega karakterizirati kao ratnog zločinca, ako ne kao ratnog, onda poratni, koji podržava zločin – kazao nam je Mesić.

Autor: Hayat.ba