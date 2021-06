Mesić: BiH se ne može razbiti

Gost Dnevnika D bio je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić.

Kaže da zvaničnike ni Hrvatske ni Srbije koji se oglašavaju o tome kako bi se pojedina pitanja u BiH trebala ne zanima to što bi se ona trebala rješavati u BiH.

“Ja smatram da se sva pitanja moraju riješiti u Bosni i Hercegovini. Nijedno pitanje se ne može riješiti ni u Hrvatskoj ni u Srbiji jer upravo to miješanje sa strane je i dovelo do toga da sada imamo ovakvo stanje kakvo je. Čovjek bi rekao da mi u Hrvatskoj nemamo drugih problema nego pokušavamo rješavati tuđe probleme. Isto to je i u Srbiji. I Srbija ima dosta svojih problema. Treba te probleme rješavati, ali pozvati međunarodnu zajednicu da pomogne, ali prije svega pozvati odgovorne u BiH da riješe probleme koji su otvoreni u BiH.”

Navodi da je jasno kome je šta donijelo poene.

“Bilo kome ko se sa strane miješa suštinski u politička pitanja BiH. Smatram da treba pozvati na razgovor. Prje svega naš predsjednik treba uspostaviti dobru komunikaciju sa Predsjedništvom BiH, predsjednik Vlade mora sa predsjednikom Vlade, odnosno Vlada sa Vladom, uspostaviti dobru komunikaciju . To se isto odnosi i kad govorimo o Hrvatskoj to se odnosi na Srbiju. Onda će se problemi lakše riješiti jer čim se neko postavlja iznad onih koji u suštini rješavaju problem, onda to ne završi dobro.”

Smatra da napori Hrvatske na međunarodnoj sceni u ispunjavanju nekih političkih ciljeva u BiH nemaju nikakve koristi.

“Ne znam na koji se način članice EU i NATO-a izražavaju o ovim našim međusobnim komuniciranjima, ali dok god nema jednog službenog stava dotle su to još samo stavovi određenih političkih struktura ili stavovi pojedinaca.”

Od Christiana Schmidta očekujem da zaustavi razbijače BiH

O izjavi Zorana Milanovića da se nikakve promjene u BiH ne mogu dogoditi bez Srbije i Hrvatske Mesić kaže: “U ne tako dalekoj poršlosti bilo je i onih koji su pokušali u Hrvatskoj bez Hrvatske rješavati hrvatske probleme i jasno da im to nije uspjelo. Hrvatska mora sama rješavati svoje probleme. Isto tako i biH otvorena pitanja mora rješavati civilizirano. A ono što ja govorim, a mnoge to smeta, i BiH kao i sve zemlje EU, kao i sve zemlje koje žele u EU, moraju imati krajnji cilj, a to je ravnopravnost svih građana. Prije svega to znači i građansko društvo. Što se tiče Milanovića, prije svega on nije desničar. Njega je izabrala ljevica ili lijevi centar, da budemo precizniji. Za mene je, u svakom slučaju, Haški sud bio potreban jer mnogi zločinci ne bi bili kažnjeni, ne bi bili izvedeni pred sud i zahvaljujući upravo Haškom sudu mnogi zločini su izašli na vidjelo, dobili su i ljudi izvan ovog našeg prostora uvid u to što se dešavalo, kakvi su se sve zločini događali. Smatram da, u suštini, moramo biti zadovoljni haškim suđenjem. Ja sam tamo bio i svjedok protiv Slobodana Miloševića i imam dakle i nekakvo osobno saznanje o radu tog suda i tužiaštva. Možda, kao i u svakom predmetu, bude i nekih dijelova koji nam se ne sviđaju, ali kad je jednom presuda donesena ona je za sve obavezna i ne može ju je se ignorirati na bilo koji način.”

Smatra da su Dodik i Čovič dosadili međunarodnoj zajednici jer BiH nije bila u fokusu EU i svjetske politike.

“Tako su ova dva i mogla dobiti krila, mogli su i pomisliti da će jednog dana oni razbiti BiH. Dakle to su dva iluzionista koji nažalost, zbog inercije međunarodne zajednice, se još održavaju. Smatram da je najbolje postupao, uz pomoć tzv. međunarodne zajednice, Peddy Ashdown. On je izbacio iz politike one koji nisu poštivali pravila politike.”

O dolasku Christiana Schmidta Mesić kaže da je Valentin Inzko radio dobar posao, ali nije imao dovoljno podrške u svijetu, od međunarodnih institucija.

“Nije imao ni neku veću podršku svoje vlastite zemlje. Sam, koliko je mogao, je učinio. Ja sam mu se često puta i obratio, imali smo jednu prijateljsku komunikaciju. Sada dolazi čovjek koji pretpostavljam da će imati bolju podršku, prije svega svoje zemlje, a drugo međunarodnih institucija. Od njega očekujem da zaustavi ove razbijače BiH da koriste i sredstva naroda BiH, pa i međunarodna sredstva da bi ovakvu retrogradnu politiku plasirali prije svega u BiH, ali i u svijetu, prije svega u Hrvatskoj i Srbiji.”

Smatra da bi uvođenje sankcija pojedinim političarima zapadnog Balkana u svakom slučaju bilo određeno iznenađenje, ali i da bi bilo korisno.

“Prestalo bi se baviti temama koje niko drugi ne može riješiti nego oni kojih se to tiče. Prema tome, to bi bilo jedno ozdravljenje u svijetu, ali ozdravljenje i za BiH.”

Čovićeva šutnja je preglasna

Bivši predsjednik Hrvatske ističe da ne razumije šutnju Dragana Čovića i HDZ-a povodom presude Ratku Mladiću.

“U povijesti svijeta malo ima takvih zlikovaca kao što je on. I sada kad se nađe neko u BiH da za njega kaže da je heroj onda on govori o sebi. Dakle i on bi ubijao kad bi imao priliku kao što je ubijao svojim odlukama Ratko Mladić. Čović šutnjom šalje poruku da su mu žrtve manje važne od Milorada Dodika. Ta šutnja ipak puno govori. Ona je preglasna šutnja, ali računam, uz međunarodnu podršku, uz čvrste međunarodne stavove, da će i ovi vidjeti u što se upuštaju ovi kji misle da se može razbiti BiH. Ne može se razbiti BiH jer to nije više samo problem BiH, to nije problem naše regije, to bi bio problem Evrope i svijeta. Prema tome, trebaju izgubiti iluziju da oni išta više mogu napraviti u ovom svom poduhvatu, rekao bih zločinačkom poduhvatu da se razbije BiH.”

Kaže da su u presudi Mladiću činjenice utvrđene i da o tome više nema smisla uopće raspravljati.

“Pitanje je posljedica i upravo to što se dogodilo, takav jedan ogroman zločin, takav perverzni zločin, ubijati zarobljene ljude, a milovati tamo djecu i ušutkavati ih kako će im biti sve krasno. To je nešto na što i međunarodna zajednica treba reagirati. Ako je međunarodna zajednica osnovala taj sud, ako je taj sud dao pravorijek onda se taj sud treba izjasniti i o onima koji ne priznaju taj pravorijek ili šutnjom govore nešto sasvim drugo.”

Navodi da je Željko Komšić izabran legalno i legitimno.

“Smatram da u tom smislu ne bi smjelo biti nikakvog dvoumljenja. Smatram da je tumačenje izbora za članove Predsjedništva sasvim precizno u tom smislu da je svima jasno o čemu se radi kad se bira Predsjedništvo BiH. Iz korpusa hrvatskog naroda bira se jedan u FBiH. Za njega glasaju svi u Federaciji. Iz bošnjačkog korpusa bira se jedan opet u FBiH. Mogao je biti i neko drugi izabran, ali opet svi glasaju. Iz srpskog korpusa bira se jedan u RS-u. I znamo ko je izabran. Dakle, i tamo glasaju svi, ali gdje su glasači Bošnjaci i Hrvati. Niko ne postavlja to pitanje, a to bi bilo dobro ako neko želi voditi jednu realnu politiku. Da postavi pitanje pa gdje su ti ljudi, gdje su te žene i djeca, ko obnavlja njihove kuće, njihova sela, gradove u kojima su oni živjeli. Smatram da bi to trebalo na određeni način potencirati i tražiti i međunarodna da sudjeluje u saniranju toga što se dogodilo i pomoć međunarodne zajednice da se ljudi vrate svojim kućama. Na taj način se uspostavlja komunikacija, a onda bi bilo i drukčije pitanje kad se raspravlja o izborima članova Predsjedništva.”

Rezultati lokalnih izbora su veliki iskorak za Hrvatsku

Kaže da građanska država nije utopija jer sve zemlje EU, sve demokratske zemlje su građanske države.

“Prema tome, ako imamo ideal, ideal nam može biti građansko društvo i građanska država. U kom vremenu će to biti, o tome možemo raspravljati.”

“Kod nas su održani lokalni izbori. Doveli su do određenih iznenađenja, mnogi su se iznenadili ali ja smatram, što se hrvatskog društva tiče, da je to jedan veliki iskorak, povijesni trenutak. To je nešto što je Hrvatsku usmjerilo prema većoj demokratiji i demokratizaciji. Smatram da je to za Hrvatsku veliki korak koji se više neće vratiti natrag, nego samo naprijed. Jedna skupina demokrata, skupina liberalnih ljudi, skupina ljudi koji su osjetili u čemu je problem Hrvatske je dobila jednu veliku bitku i u Splitu i u Zagrebu, a to je kao kad bacite kamen u vodu i počnu se širiti valovi. Ovaj veliki kamen je bačen, valovi se šire i oni se šire nezaustavljivo”, zaključio je Mesić.

Autor: Federalna.ba