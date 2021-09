Mesi pobijesnio nakon izmjene, nije se želio ni rukovati sa Poketinom

PSG je u 6. kolu francuske Lige 1 s 2:1 pobijedio Lion i došao do šeste pobjede kojom je sačuvao stopostotan učinak. Pogotke su postigli Nejmar (Neymar) i Mauro Ikardi (Icardi) za PSG, te Lukas Paketa (Lucas Paqueta) za Lion.

Ponovo su, baš kao i protiv Klub Briža u Ligi prvaka, utakmicu od prve minute počeli Lionel Mesi (Messi), Neymar i Kilijan Mbape (Kylian Mbappe), ali oni nisu uspjeli slomiti Lion. Pogodak za pobjedu pao je u 94. minuti, a zabio ga je Ikardi, koji je ušao kao džoker s klupe.

Messi nije ni završio susret, Maurisijo Poketino (Pochettino) ga je izvadio u 76. minuti utakmice kako bi na teren poslao Ašraf Hakimi (Achraf), a to se Argentincu nikako nije svidjelo.

Bivši igrač Barcelone gestama je negodovao prilikom izlaska s terena, a onda je uz sve to odbio dati ruku Poketinu koji ga je čekao pred klupom kao i sve igrače.

Mesiju se vjerojatno nije svidjelo što ga se mijenja, na to nije navikao u Barceloni, a za pretpostaviti je da mu se nije svidjelo ni to što je Nejmar pucao jedanaesterac deset minuta ranije. To je u Barceloni također bila Mesijeva zadaća, prenosi “Index.hr”

Messi didn’t shake hands with Pochettino pic.twitter.com/od8JkMfH0X — Drizzy (@messiprimes) September 19, 2021

