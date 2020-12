Merkel za manje od dvije minute objasnila zašto uvodi nove mjere

Njemačka kancelarka Angela Merkel je u donjem domu parlamenta Njemačke koja do kraja godine predsjedava Vijećem EU danas pozvala na uvođenje novih ograničenja do sredine januara u cijeloj Njemačkoj pošto se pokazalo da postojeće mjere nisu dovoljne za zaustavljanje širenja epidemije.

Angela se u snimku obratila građanima Njemačke kako bi im objasnila potrebu uvođenja novih mjera – zatvaranja prodavnica i škola.

– Koliko god to bilo teško, a dobro znam koliko je ljubavi otišlo u postavljanje prazničnih štandova sa kuhanim vinom i vaflima, to nije u saglasju sa dogovorom koji smo donijeli, a to je bilo da se hrana kupuje i jede kod kuće. Veoma mi je žao, iz dubine srca, ali cijena koju mi za to plaćamo je 590 smrtnih slučajeva dnevno – kazala je.

Kako je kazala, to je po njoj neprihvatljivo.

– I kada nas nauka praktično preklinje da smanjimo kontakte sedmicu dana prije nego što ćemo vidjeti bake i deke, kao i sve starije ljude, onda bi zaista morali da dobro razmislimo o tome da li je zaista nemoguće da raspust počne ranije, recimo 16. umjesto 19. Šta ćemo reći kada se osvrnemo jednom na ovaj period, na ovaj historijski period koji se dešava jednom u čitavom vijeku, ako nismo mogli da nađemo rješenje čak ni za ta tri dana? – kazala je.

Možda će se ispostaviti da je slanje djece kućama bila pogrešna odluka, rekla je.

– Ako bude tako, morat ćemo da uvodimo školovanje na daljinu, ili nešto drugo. Ne znam, to nije moje polje ekspertize i neću da se miješam. Samo hoću da kažem da, ukoliko sada imamo previše kontakata, u vrijeme predstojećih praznika, i ako se ispostavi da nam je to posljednji Božić sa našim bakama i dekama, onda ćemo znati da smo grdno pogriješili. Ne smijemo dozvoliti da se to dogodi – zaključila je Angela u obraćanju koje je postalo viralno.

Autor: Avaz.ba