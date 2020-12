Merkel ovakvu niko nije vidio: Na ivici suza preklinjala, “lupala šakom” od stol

Iako je Njemačka zemlja koja trenutno u Europi ima neke od najstrožih mjera za sprječavanje širenja koronavirusa, brojke u toj državi se ne smanjuju.

Tokom jučerašnje rasprave u parlamentu o državnom budžetu za sljedeću godinu, kancelarka Angela Merkel održala je veoma neobičajen i emotivan govor i to baš o ovim mjerama.

Kancelarka je jednim sugestivnim nastupom pokušala da ukaže na potrebu da se što prije uvedu još oštrije mjere ograničenja javnog života i to na teritoriji cijele zemlje.

Merkel je netipično gestikulirala tokom govora, udarala šakom o govornicu, pa čak gotovo preklinjala.

Iako se obraćala zastupnicima, djelovalo je kao da se obraća svim građanima.

“Do Božića je samo još 14 dana – samo 14 dana! Moramo preduzeti sve što je u našoj moći da ne dođemo ponovo u situaciju eksponencijalnog rasta broja zaraženih. Ja vam kažem: ukoliko sada do Božića budemo imali previše kontakata, i onda zbog toga to bude posljednji Božić koji smo proveli s našim dedama i bakama, onda to znači da smo nešto pogrešno uradili. To ne bismo smjeli da dozvolimo, dame i gospodo!”, bila je sasvim jasna Angela Merkel.

Kako ocjenuje Deutsche Welle to je trebalo da bude govor u kom Angela Merkel sumira svojih 15 godina na funkciji, međutim pandemija je to promijenila.

Autor: Radiosarajevo.ba