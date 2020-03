Mektić: Ja sam mislio da ima jedan Bog

“Ja sam mislio da ima jedan Bog, Vulić kaže da ima još jedan, a meni se čini da ste i vi bog sami za sebe. Vi ste najodgovornije što je pravosuđe u ovakvom stanju, poručio je na današnjoj tematskoj sjednici PD PS BiH Dragan Mektić.



“Hvala im što su uslišili naše molbe i danas došli ovdje. Kada smo htjeli da razgovaramo oni su to pokušali politizovati, govorili da je to politički utjecaj na njih i da nemaju obavezu pred Parlamentom. Stevandić kaže da je ovo sad pokušaj političkog uticaja, kao da nema tog uticaja. Pa oni su sada pod strašnim političkim uticajem i mi pokušavamo da vidimo kako to i da li ima načina da izvučemo tu stvar iz političkog uticaja i da se počne raditi profesionalno”, kazao je Mektić.

Dodao je da već četiri godine upozorava da “pravosudni sistem ne funkcioniše”.

“Ja četiri godine govorim da pravosudni sistem ne funkcioniše, da je korumpiran, da je kriminalizovan i pod teškim političkim uticajem i zaradio sam optužnicu. OK. Da neko ne misli, imam optužnicu, i to je stvar Suda. Ne možete ni vi gospodine Tegletija govoriti “Zamislite optuženi Mektić govori o pravosuđu”, ja sam odmah rekao “Zamislite potkovani Milan Tegeltija na čelu pravosuđa” i to je činjenica i to se vidi na snimku. Na kraju pare ovom, pare onom i nikome ništa”.

Još je kazao sljedeće:

“Za vas je istraga završena za tri dana, da bi poslije bilo konstatovano da je nedopuštena disciplinska prijava. Ja sam mislio da ima jedan bog, Vulić kaže da ima još jedan, a meni se čini da ste i vi Bog sami za sebe. Vi ste najodgovornije što je pravosuđe u ovakvom stanju. Zar vam nije dovoljna percepcija javnosti?”.

“Možete me osuditi na deset godina zatvora, ali neću da ćutim o vašem lopovluku, kriminalu, nepotizmu i korupciji koji postoji tamo. Gdje je predmet Pandora? Je li se najavljivao kao proces stoljeća? Dvije milijarde utaljeno? Gdje je sada? vi ste bruka za ovaj sistem. Mladi ljudi idu iz države jer nema pravne sigurnosti”, kaže Mektić.

