Mekgregor poručio Habibu: Nastavljam tamo gdje si stao

Borci širom svijeta opraštaju se od legende UFC-a Habiba Nurmagomedova, koji je sinoć u u Abu Dabiju trianglom uspavao Džastina Gejčija (Justin Gaethje) i odbranio naslov prvaka u lakoj kateogoriji. Nakon trijumfa, Habib je objavio kraj karijere, a među prvima koji mu je uputio poruku bio je njegov veliki rival Konor Mekgregor (Conor McGregor).

– Odličan nastup. Ja nastavljam gdje si stao. Poštovanje i još jednom saučešće zbog tvog oca. Porodica Mekgregor – napisao je Mekgregor.

Njih dvojica nisu bili prijateljski raspoloženi, ali to se promijenilo nakon smrti Habibovog oca Abdulmanapa kada je Mekregor iskazao saučešće porodici Nurmagomedov.

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors.