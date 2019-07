Mekgregor ponovo “udario” po Habibu na društvenim mrežama: Svi smo vidjeli kako si se uspaničio u tom autobusu

Najveća borba u historiji UFC-a ona između Habiba Nurmagomedova (Khabib) i Konora Mekgregora (Conor McGregor) i dalje plijeni pažnjom sve fanove MMA.

Poraz koji je doživio u tom meču očito i dalje boli Konora, koji svako malo putem društvenih mreža uputi novu uvredu na račun Habiba.

Tako je bilo i sada, ali pored Habiba na meti se našao i glavni sudija u borbi Herb Din (Dean).

Kao što je poznato, Nurmagomedov je u oktobru prošle godine izdominirao Mekgregora i završio ga prisiljavnjem na predaju u četvrtoj rundi. Dagestanac se velik dio meča služio svojim superiornijim hrvanjem kako bi neutralizirao bilo kakav Mekgregorov napad.

Sada je na Twitteru objavio fotografiju iz prve runde gdje se nalazi u parteru uz kavez te je u poruci sudiji Dinu poručio da je borbu trebao vratiti na noge. Za Nurmagomedova je rekao da je bio u panici kada je Mekgregor prošle godine u Njujorku bacio teretna kolica na autobus u kojem se ovaj nalazio.

– Herb moj čovječe, on mi ovdje pokušava pomirisati štitnik za prepone, prva je j**ena runda. Digni nas na noge. Pi** od borca. Panika, panika. Svi smo vidjeli kako si se uspaničio u tom autobusu. Nisi znao što bi od panike – napisao je.

Odgovor Habiba još nije došao.

Herb my man he’s tryna sniff my jock strap here it’s fucking round 1. Stand this shit up.

Pussy fighter. Panic panic.

We all saw you panic shit yourself on the back of that bus.

Riddled in panic.

I might actually be the Riddler instead. pic.twitter.com/6jmNg6sR4F