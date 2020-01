Megan Markl i princ Hari objasnili svoj potez: Nismo imali izbora

Megan (Meghan Markle) i ja krećemo u nepoznato, ali stvarno nismo imali izbora, poručio je princ Hari (Harry) u prvom istupu u javnosti nakon najave odstupanja para sa službenih dužnosti u britanskoj kraljevskoj porodici.

Želim jasno poručiti da Megan i ja ne odlazimo nigdje, naglasio je princ u govoru na dobrotvornoj večeri u Londonu, koju je upriličila organizacija za pomoć djeci Južne Afrike oboljeloj od AIDS-a, a čiji je Hari suosnivač.

– Ujedinjeno Kraljevstvo moj je dom i mjesto koje volim i to se neće promijeniti – dodao je princ.

Par je prošlog mjeseca na Twitteru objavio da će se “povući s položaja visokih članova kraljevske porodice i nastojati postati finansijski neovisni”.

– Mogu zamisliti šta se sve slušali i možda čitali u proteklim sedmicama. Zato želim da istinu čujete od mene, koliko je s vama mogu podijeliti – ne kao princ ili vojvoda, već kao Heri – rekao je on.

Uvijek ću gajiti najdublje poštovanje prema baki, mom vrhovnom zapovjedniku, istaknuo je, dodavši kako se nada da će i dalje moći služiti Kraljici, ali bez javnog novca.

– Pomirio sam se s time, znajući da to neće utjecati ni na mene kao osobu ni na moju odanost – rekao je princ Hari, a govor je podijelio i na Twitteru.

Kada smo se Megan i ja vjenčali, “bili smo uzbuđeni, puni nade i spremni služiti. Zato me jako rastužuje što je ovako završilo.” – istakao je Hari.

– Moja odluka da se supruga i ja povučemo nije bila laka- dodao je. Tome su prethodili mjeseci razgovora i godine izazova i znam da nisam uvijek sve radio kako treba ali što se ovog tiče, zaista nije bilo druge – zaključio je princ.

