Međunarodni dan i godina medicinskih sestara-tehničara

Ovogodišnji Međunarodni dan medicinskih sestara-tehničara je poseban. Značaj i potreba da

se ulaže u sestrinsku profesiju je jasnija više nego ikada ranije ne samo u BiH, već i cijelom

svijetu. Projekat jačanja sestrinstva čestita i poručuje medicinskim sestrama: „Jednom kad

sve ovo prođe, pamtićemo da ste bili tu za nas“.



Današnje obilježavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara-tehničara pod sloganom

„Sestrinstvo – glas koji vodi: sestrinstvom do zdravlja u svijetu“ je posebno iz dva razloga:

obilježava se u godini koju je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila Međunarodnom

godinom medicinskih sestara-tehničara i babica, a u kojoj je zbog pandemije COVID-19 značaj

medicinskih sestara postao očigledniji nego ikada prije.



Medicinske sestre-tehničari su najbrojniji zdravstveni radnici koji čine skoro 60% radne snage u

zdravstvu. U svijetu ih ima blizu 30 miliona, a u BiH oko 20.000. Imaju ključnu ulogu u promociji

zdravlja, prevenciji bolesti, pružanju primarne i specijalističke zdravstvene zaštite i palijativne njege.

Najbliži su pacijentu, a često su i prvi zdravstveni radnici sa kojima pacijenti ostvaruju kontakt.

Sposobne, kvalifikovane i prepoznate medicinske sestre-tehničari su najbolji partneri za očuvanje i

poboljšanje našeg zdravlja. Od početka širenja novog koronavirusa, medicinske sestre-tehničari u

BiH i u cijelom svijetu obavljaju neprocjenjiv posao. Pokazali su hrabrost, saosjećanje i brigu, radeći

prekovremeno i rizikujući vlastite živote.

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) čestita, zahvaljuje i pruža podršku

medicinskim sestrama-tehničarima porukom:



„Jednom kad sve ovo prođe, pamtićemo da ste bili tu za nas“.

Poruka će biti prikazana 12. maja na LED ekranima tržnih centara i reklamnih panoa u Banjaluci,

Bijeljini, Brčkom, Tuzli, Mostaru, Doboju, Zenici, Posušju, Istočnom Sarajevu i Sarajevu, te video

projekcijama na fasadi sarajevske Opće bolnice i banjalučkog Banskog dvora.



Da bi se odgovorilo na vanredne situacije kao što je trenutna, kao i na rastuće zdravstvene potrebe

stanovništva, neophodno je kontinuirano ulaganje u sestrinsku profesiju. To podrazumijeva

poboljšanje položaja i uslova rada, bolje obrazovanje, nova radna mjesta, snažnije sestrinske

organizacije i lidere u ovoj profesiji i njihovo učešće u planiranju zdravstvenih politika. Iako su za to

svakako potrebna dodatna finansijska ulaganja, ona će se vratiti kroz poboljšano zdravlje

stanovništva i jaču ekonomiju. Ako već do sada nije bilo potpuno jasno da je potrebno odati

priznanje i dodatno osnažiti ovu profesiju, COVID-19 pandemija je to nesumnjivo potvrdila.



ProSes od 2012. godine intenzivno pruža podršku relevantnim partnerima u oblasti regulisanja

sestrinske profesije, standardizacije usluga, obrazovanja medicinskih sestara i jačanja strukovnih

udruženja. Projekat finansira Vlada Švicarske a provode Fondacija fami (BiH) i Ženevske

univerzitetske bolnice.