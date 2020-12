Medicinska sestra se onesvijestila nakon što je primila „Pfizerovu“ vakcinu (VIDEO)

Medicinska sestra iz Tenesija onesvijestila se na konferenciji za medije u četvrtak nakon što je primila „Pfizerovu“ vakcinu protiv koronavirusa.

Tifani Dover (Tiffany) govorila je za medije o prvoj vakcinaciji zdravstvenih radnika na prvoj liniji borbe protiv Covida-19, kada se srušila, prenosi „Washington Times“. Snimak se brzo proširio društvenim mrežama.

Ona je primila „Pfizerovu“ vakcinu protiv koronavirusa, a oko 17 minuta kasnije počelo je da joj se vrti u glavi, izvinila se novinarima i pala je prije nego što su uspjeli da je uhvate doktori koji su stajali iza nje.

– Odjednom me je pogodilo, mogla sam osjetiti kako dolazi. Osjećala sam se pomalo dezorijentisano, ali sada se osjećam dobro i bol u mojoj ruci je nestao – rekla je Dover.

Ona se ubrzo oporavila i ponovo je razgovarala sa medijima, rekavši da često gubi svijest kada oseti bol.

– To je za mene uobičajeno – dodala je Dover.

Doktori u bolnici CHI Memorial rekli su da ova epizoda gubitka svijesti nije povezana sa vakcinom koju je napravio „Pfizer“.

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.



“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc