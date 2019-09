Medicinari štrajkuju u KS, prosvjetni radnici u USK

Više od 3.000 radnika, zaposlenih u zdravstvu Kantona Sarajevo, danas stupa u generalni štrajk

. Traže povećanje najniže satnice i novi kolektivni ugovor, no kako su poručili, prije svega ukidanje diskriminacie koja je potavrđena kroz raniji kolektivni ugovor prema nememedicinkom osoblju.



Iz Vlade KS kazali su kako sredstava nemaju. Ono što mogu ponuditi je potpisivanje kolektivnog ugovora koji je do februara bio na snazi, i otvaranje novih pregovora u martu naredene godine.



Od svojih zahtijeva radnici ovaj put neće odustati jer kako su poručili traže ono što je dogovoreno još prije tri godine. Osim Kantona Sarajevo, generalni štrajk doktora medicine i stomatologije najavaljen, i u HNK od 10.septembra.



Ugovorom koji prošle godine potpisan s kantonalnom vladom predviđeno je povećanje plaća za 0, 3 posto u tri etape.



Od 1. jula trebala je krenuti druga faza povećanja koeficijenta, no do toga nije došlo u pojedinim zdravstvenim ustanovama.



USK: Štrajk u prosvjeti

Nova školska godina u Unsko-sanskom kantonu počinje generalnim štrajkom prosvjetnih radnika, jer proces mirenja sa predstavnicima Kantonalne vlade nije urodio plodom.



Iz Sindikata ističu da Vlada nije ispoštovala nijedan zahtjev Sindikata, dok su iz Vlade poslali otvoreno pismo javnosti, u kojem se navodi da su prihvaćeni svi zahtjevi Sindikata, osim onog koji se tiče Pravilnika o tehnološkom višku i zapošljavanju 20 knjigovođa, što bi budžet opteretilo za 600 hiljada maraka godišnje.



I pored odluke o stupanju u generalni štrajk, nekoliko osnovnih škola će, prema informacijama koje imamo, danas ipak početi sa nastavom.



Nastava će biti organizovana i za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola.

