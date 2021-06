Meč nije opravdao očekivanja: Španci se ‘dodavali’, Šveđani promašili zicere, na kraju podjela bodova

U posljednjem današnjem meču na Evropskom prvenstvu Španija i Švedska su odigrale bez golova.

Oba tima su dočekala meč bez nekolicine igrača zaraženih korona virusom. Ipak, selektori su sastavili najbolji mogući tim u ovom trenutku, no na kraju ne možemo reći da smo gledali spektakl.

Španci su dominirali od prve do zadnje minute igrom, posjedom lopte, dodavanjima i inicijativom, no to nisu krunisali.

Najbolju priliku za Furiju imao je Alvaro Morata nakon greške odbrane Švedske u 38. minuti, no ‘zicer’ je poslao pored gola.

Samo tri minute kasnije stopostotna šansa za Švedsku. Alexander Isak je matirao golmana, no lopta je izbačena sa linije, uz pomoć stative.

I u nastavku zlatnu priliku imali su Šveđani. Ponovo je Isak odlično prošao u 61. minuti, uputio loptu u peterac, a Marcus Berg prebacuje gotovo prazan gol.

Do kraja utakmice Španci su kontrolisali igru, imali preko 75 posto posjeda lopte, no do gola nisu mogli

Autor: SCsport.ba