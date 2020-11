Meč dva velikana Majka Tajsona i Roja Džonsa proglašen neriješenim

Majk Tajson (Majk Tajson), najmlađi prvak u teškoj kategoriji sa 54 godine vratio se i ring. Tu ga je čekao nekadašnji prvak svijeta u četiri kategorije, Roj Džons (Roy Jones Jr.) koji nije boksovao od 2018. Tri godine je mlađi od “gvozdenog Majka”, koji se nije takmičio punih deceniju i po.

Mjesecima su se pripremali, vraćali formu, najavljivali vatreni okršaj, a onda su u „Steples Centru“ dobili svoj kutak. Bez publike su u Los Anđelesu ušli u ring, uz pojašnjenje organizatora na dan okršaja da je to „pravi meč i da je jedina razlika, što će rukavice biti 12 unci i što će se boksati osam rundi u trajanju od dvije minute, umjesto tri“. Dizajniran je poseban pojas za pobjednika.

Najavio ih je legendarni Majkl Bafer (Michael Buffer) i borba dva velikana je počela. Odmah je bilo jasno da to neće biti egzibicija, bar ne za Tajsona. U prvoj rundi je krenuo s nekoliko jakih pokušaja, nastavio tako i u drugoj, mada je primio i jedan dobar direkt do Džonsa. Treća runda donijela je nove napade Tajsona, bilo je i sudara glavama, ali bez posljedica za povratnike u ring.

Silovito je krenuo Majk i u četvrtoj rundi, Džons je bio u krizi. Tajson je zadao neke veoma jake udarce u tijelo, ali borba je otišla dalje. Izgledao je Tajson spremniji, sa 54 godine bio je prilično eksplozivan, a to je Džons sve više osjećao. Primio je nekoliko teških udaraca u petoj rundi.

Pokušao je Džons u naredne dvije minute da držanjem malo umiri Tajsona i uspio je proći nešto bolje. Runda je opet otišla na stranu Tajsona. Ostale su još sedma i osma runda. Tajson je pokušao novim udarcima u tijelo, jasno je da i tražio nokaut. Džonson je pokušao odgovoriti, bilo je par razmjena, a i te dvije runde su otiđle na stranu Majka.

Na kraju, meč je proglašen neriješenim odlukom žirija (ne bokserskih sudija).

Ovim mečem Tajson bi trebao zaraditi 10, a Džons tri miliona dolara. Bez obzira što će zaraditi više od suparnika, Tajson je najavio kako će cijelu zaradu proslijediti u dobrotvorne svrhe. To bi mogla biti jedna od najvećih donacija nekog sportista u historiji.

Treba reći da je glavnom meču prethodilo nekoliko zanimljivih profesionalnih borbi, a neposredno pred ogled Tajson – Džons u ringu su u egzibicionom meču bili youtuber Džejk Pol (Jake Paul) i bivši NBA košarkaš Nejt Robinson (Nate). Čovjek koji je nekada tri puta pobjeđivao u zakucavanju na ol-star takmičenju, ovog puta zakucan je za pod. Brutalan nokaut koji nije izgledao nimalo dobro, pa se Robinsonu duži period ukazivala pomoć.

U Los Anđelesu su između mečeva nastupile su američke muzičke zvijezde poput Snup Doga (Snoop Dogg), Viz Kalife (Wiz Khalifa)…

Snoop:



“This like two of my uncles fighting at the barbecue”



BRUH 🤣😭 pic.twitter.com/NxVkfac1mA