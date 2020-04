Masovno trovanje metanolom u Iranu, mislili da liječi virus

Više od 700 ljudi umrlo je u Iranu od trovanja metanolom, za koji su pogrešno mislili da liječi koronavirus, saopštio je iranski zvaničnik, piše Al Jazeera.

Iransko Ministarstvo zdravlja je, međutim, objavilo da je manji broj ljudi umro, a savjetnik u tom ministarstvu Hosein Hasanian razliku u brojkama objašnjava time što su, kako je naveo, pojedine žrtve trovanja alkoholom preminule izvan bolnice.

“Oko 200 ljudi je umrlo izvan bolnice”, rekao je Hasanian za AP.

U Iranu se broj osoba koje su se otrovale alkoholom uvećao za deset puta u proteklih godinu dana, pokazuje izvještaj vlade te zemlje, koji je objavljen ranije ovog mjeseca.

Prema tom izvještaju, od trovanja alkoholom, u periodu između 20. februara i 7. aprila, 728 građana Irana je umrlo od trovanja alkoholom, dok je prošle godine taj broj iznosio 66.

Portparol iranskog Ministarstva zdravlja Kianuš Džahanpur rekao je da je 525 osoba preminulo od posljedica toksičnog metanola od 20. februara, prenijela je jedna državna televizija.

