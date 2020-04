Masovno testiranje krenulo, broj oporavljenih raste

U protekla 24 sata u FBiH testirano je 779 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 14 osoba.

Do danas je u FBiH ukupno testirano 11.975 građana, a pozitivno je bilo njih 784. Od tog broja 54 posto su žene, a 46 posto muškarci.



Ove podatke na današnjoj press konferenciji u Sarajevu iznio je član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez.



Najveći broj oboljelih od koronavirusa i dalje je u HNK 230, KS ima 108, ZDK 107, ZHK 83, TK 81, USK 76, SBK 38, BPK 20 i Posavski kanton tri.



U FBiH trenutno je hospitaliziran 61 pacijent, od kojih je sedam na respitaroru. Do sada se oporavilo 169 ljudi, a u protekla 24 sata njih 26.



– Broj oporavljenih značajno raste. Imamo kontinuitet broja pozitivnih na testiranje, nema nikakvih povećanja, što će nam praktično biti dobra osnova za popuštanje određenih mjera već početkom naredne sedmice – napominje Čerkez.



Od 32 potvrđena smrtna slučaja u FBiH bilo je 18 muškaraca i 14 žena, a 22 preminula pacijenta bili su stariji od 65 godina.



– Već početkom naredne sedmice na osnovu naših preporuka očekujemo da i Krizni štab CZ prihvati predložene mjere, a to su prvenstveno one koje se odnose na omogućavanje izlaska osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina u određenim terminima – naveo je Čerkez.



Pozvao je građane da prvomajske praznike ne provedu na roštiljima, već pod punom ličnom zaštitom, kako ne bi dovodili u rizik sve ono što je dosad urađeno.



– Kada je u pitanju ukidanje mjera, svi naši sugrađani moraju biti svjesni da ne govorimo o eliminaciji većine mjera. Ako omogućimo izlazak ovim osobama, i dalje ćemo se morati držati fizičkog razmaka, morat ćemo nositi maske i rukavice. I dalje važi ona preporuka lične higijene, posebno pranja ruku. Prema tome, potreban je puni oprez svih da bi ovakvo stanje ostalo i da bismo mogli da uđemo u jedan mirniji period – naglašava Čerkez.



Ističe da će se mjere ukidati sukcesivno, te da će se i dalje pažljivo pratiti situacija.



– Molim stanovništvo na strpljenje, prvenstveno da se ne vode samo time ako se mjere popuštanja u regionu dešavaju prije nas. Moramo znati da je BiH prvi slučaj imala 9. marta, za razliku recimo od Hrvatske koja ga je imala 25. februara. Prema tome, moramo biti vrlo oprezni, postupno sve mjere ukidati, omogućavati postepeno vraćanje normalnog života koji bi bio pun opreza – dodao je Čerkez.



Upitali smo ga kada konačno možemo očekivati početak masovnog testiranja koje se već duže vremena najavljuje?



– Ja mislim da mi već masovno testiramo. Samo jučerašnji dan tokom kojeg smo imali 779 testiranja znači masovnije testiranje. Ako neko očekuje da se testira svaki građanin na ulici ili svaka porodica, onda je očigledno u krivu. Testiranje će ići na osnovu indikacija i epidemioloških usmjerenja. Mnogi starački domovi su već istestirani, kako u Tuzli, tako recimo i u Čitluku, Žepču… – kaže Čerkez.



Testirane su i, nastavlja, određene osobe koje rade na rizičnim poslovima, poput kasirki u trgovačkim centrima.



– Testiranja se obavljaju sistematski, planski i ona su kontinuirana. Otprilike vidite da u zadnje vrijeme imamo kontinuirano značajan povećan broj testiranja posebno u odnosu na početak. Nastavit ćemo ovu dinamiku i ona nije ograničena ni na 700, ni na 800 testiranja, već na indikacije i epidemiološke aktivnosti – odgovorio je Čerkez.

Autor: Vijesti.ba